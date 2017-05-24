В связи с многочисленными обращениями работников предприятий и организаций Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан сообщает, что в соответствии со статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации 12 июня - День России - является нерабочим праздничным днем.

В соответствии с Законом Республики Татарстан от 19.02.1992 №1448-XII «О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан» в Республике Татарстан нерабочим праздничным днем является, в частности, Ураза-байрам.

День, на который в соответствии с лунным календарем и сложившимися традициями приходится начало проведения праздника Ураза-байрам, определяется Указом Президента Республики Татарстан. В 2017 году в соответствии с Указом Президента Республики Татарстан от 19.05.2017 №УП-401 «Об определении дней проведения праздников Ураза-байрам и Курбан-байрам в 2017 году» днем начала проведения праздника Ураза-байрам является 25 июня.

Стоит отметить, в соответствии с Законом Республики Татарстан от 29.09.2016 №67-ЗРТ «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Татарстан »О праздничных днях и памятных датах Республики Татарстан« при совпадении выходных и праздничных дней в Республике Татарстан дополнительный к выходным дням день отдыха не предоставляется.

Таким образом, в 2017 году при пятидневной рабочей неделе 10, 11, 12, 24 и 25 июня являются днями отдыха, сообщает пресс-служба министерства.