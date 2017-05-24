Высокая загрязненность окружающей среды… Истощение запасов природных ресурсов… Ухудшение качества нашей среды обитания… Все это мы слышим чуть ли не каждый день и уже успели привыкнуть к подобным сообщениям.

Однако все чаще слышим и другое: система управления окружающей средой, экологическая безопасность продукции, ресурсосберегающие технологии, экологический имидж компании и так далее. Эти понятия еще мало знакомы населению, зато вызывают все больший интерес у компаний. Экологические проблемы вышли на уровень взаимоотношений «производитель - потребитель», «предприятие - государство», «товар - рынок».

От этого зависит имидж

Причина перехода проблемы из сферы ведения отдельных структур в сферу взаимодействия различных секторов рынка состоит в следующем: загрязнение окружающей среды - проблема давно уже не региональная, к ее решению должны подключиться в каждой стране все участники процесса влияния на окружающую среду. Среди основных участников этого процесса - производственные предприятия, в том числе и энергетики Татарстана.

Мировое и в первую очередь европейское сообщество уже выдвинуло ряд требований к организациям, торгующим со странами ЕС. Это нормы обязательного и рекомендательного характера, касающиеся построения на предприятии систем менеджмента в области экологической безопасности, социальной ответственности, качества продукции. Правила - международные стандарты - являются основанием для добровольной сертификации готовой продукции или систем менеджмента-управления на предприятии.

В России эти стандарты известны далеко не всем, не говоря уже об их широком применении на территории РФ. Однако при попытке выйти на международный рынок, заключить договор с банком, внешнеторговой организацией быстро ощущается «рекомендательный» характер таких стандартов. В глазах потенциального партнера наличие подобных сертификатов является подтверждением высокого уровня ответственности за процесс производства, за людей, работающих в компании, и за качество окружающей среды. Другими словами, от этого зависит имидж, а следовательно, и конкурентоспособность предприятия.

Насколько бы не были спорны причины тех или иных изменений в окружающей среде, уже существует комплекс стандартов, принятых мировой общественностью и предъявляющих определенные требования к участникам рынка. Поэтому, чтобы соответствовать современным тенденциям достижения делового и финансового успеха, ОАО «Сетевая компания» приняло участие в системе добровольной экологической сертификации и, нужно отметить, с успехом достигло этого.

Основные задачи

В чем заключается цель сертификации систем управления окружающей среды (системы экологического менеджмента) на предприятии? Подтвердить создание и внедрение эффективной системы, последовательно сокращающей воздействие деятельности предприятия и производимой им продукции на окружающую среду. Основные задачи внедрения системы экологического менеджмента: уменьшение выбросов и сбросов загрязняющих веществ, сокращение образующихся отходов за счет максимального вовлечения их в хозяйственную деятельность, сокращение расхода сырья и энергии, минимизация рисков и многое другое.

Внедрение системы экологического менеджмента актуально для предприятий, планирующих выход на международный рынок, получение кредитов в западных банках, достижение и подтверждение собственного делового и финансового успеха.

Главные плюсы

ОАО «Сетевая компания», сертифицировавшее свою продукцию, в конечном итоге получило следующее:

подтверждение эксклюзивного качества продукции с учетом ее экологической безопасности;

документированное, обоснованное подтверждение наличия экологической политики на предприятии (наличие сертификата о прохождении экспертизы на присвоение экологической маркировки);

облегчение взаимодействия с компаниями-партнерами, особенно иностранными;

повышение продаж (за счет повышения потребительского спроса на продукцию);

снижение себестоимости продукции за счет сокращения расходования ресурсов;

снижение экологических рисков (оптимизация общей системы менеджмента в филиалах ОАО «Сетевая компания», прогнозирование и предупреждение аварийных ситуаций);

репутацию предприятия, минимизировавшего негативное воздействие на окружающую среду и заботящегося о состоянии среды жизнедеятельности;

оптимизацию отношений с надзорными органами и, как итог,

повышение конкурентоспособности продукции.

Для филиала ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети можно выделить следующие плюсы от внедрения системы экологического менеджмента:

сокращение размера выплат за негативное

воздействие на окружающую среду и за использование природных ресурсов;

сокращение расхода сырья и энергии, установление контроля за образующимися отходами и максимальное их вовлечение в хозяйственный оборот;

реализация требований государственных надзорных органов и уход за счет этого от экологических исков и штрафов;

проведение экологической оценки и внедрение системы экологического менеджмента является признаком хорошего менеджмента предприятия;

максимально возможное предотвращение экологических катастроф на предприятии;

требование повышения уровня подготовки персонала;

демонстрация ответственности предприятия перед заинтересованными сторонами;

улучшение имиджа предприятия у населения и общественности, что помогает предприятию уверенно существовать на внутреннем и международном рынках.

Филиал ОАО «Сетевая компания» Казанские электрические сети, внедривший систему экологического менеджмента, постоянно проверяется аудиторской компанией, поскольку должен совершенствовать СЭМ.

Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод о том, что наличие сертифицированной системы экологического менеджмента в ОАО «Сетевая компания» является одним из важнейших конкурентных преимуществ любой компании, которое резко повышает привлекательность его как объекта для инвестирования и существенно увеличивает лояльность потребителей к производимому товару или предоставляемой услуге.