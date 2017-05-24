Ежегодно 50 процентов татарстанских детей отдыхают в лагерях. Готовы ли места отдыха распахнуть свои двери перед школьниками, узнала корреспондент «КВ», отправившись в детские оздоровительные лагеря «Экран» и им. Гагарина.

5 июня заработает первая смена в лагере им. Гагарина. Сюда приедут 210 детей в возрасте от 7 лет. Для самых маленьких уже подготовлен двухэтажный корпус с отоплением, а ребят постарше ожидают небольшие домики вместимостью по 6 - 10 человек в каждой комнате. Как отмечают сотрудники лагерей, школьникам нравится жить небольшими группами. Так ребятам комфортнее, между ними завязывается более крепкая дружба.

- Наш лагерь многопрофильный. В каждой смене своя тема. Первая смена «Мир моей мечты» - творческая, для детей-танцоров, певцов и художников. Преподаватели не только помогут развить талант, но и постараются выявить новый.

Так, для ребят будут организованы различные мастер-классы по вокалу и фотографии. В следующую смену заедут заранее организованные группы. Дети могут вместе учиться в одной школе или даже в одном классе. И у них мы будем выявлять и развивать творческие способности. А для следующих ребят мы совместно с центром занятости организуем смену «Мир профессий». Расскажем отдыхающим о различных видах деятельности и постараемся пробудить интерес к некоторым из них, - отметила начальник лагеря Лилия Косова.

Ежегодно на текущий ремонт лагеря выделяется 1 миллион рублей. На эти деньги к приезду детей красят полы и стены, приводят в порядок территорию и корпуса в целом. К началу этого сезона два корпуса были снесены, поскольку проживание в них было уже опасным. В столовой поменяли полы и обновили стены.

- Сейчас у нас остались мелкие работы по благоустройству территории. Лагерь почти полностью готов к приему детей. Мечтаем лишь о хорошей погоде. Обычно к этому времени дважды косили траву, а в нынешнем году ни разу - слишком низкая, - продолжила Лилия Джановна.

Лучшее лето для отдыхающих в лагере «Экран» - это лето с тренировками, ведь сюда для улучшения своих показателей приезжают спортсмены. Дзюдоисты, футболисты, баскетболисты и другие активисты даже на каникулах не прекращают свои тренировки. Они занимаются спортом по три раза в день. Сотрудники лагеря только и успевают создавать для ребят все необходимые условия. Здесь есть и тренажерный зал, и зона для дзюдо и корэш. А в этом году появились еще две новые площадки.

- Наш лагерь раньше называли картонно-бумажным, а теперь все здания обновлены и вмещают в себя одновременно 300 детей. Сейчас уже сделан косметический ремонт помещений, убрана вся территория, а также идет реконструкция душевой.

В этом году у нас появились две новые площадки - футбольное поле и площадка для профессиональных занятий по легкой атлетике. К нам приезжают 250 футболистов, у 140 из которых есть паспорта болельщика на матчи Кубка конфедераций, они будут причастны к этому событию. А площадка для занятий по легкой атлетике - 50-метровая беговая дорожка и прыжковая яма, думаю, есть только у нашего лагеря. В спортивной школе «Тасма» отделение легкой атлетики считается олимпийским.

В истории школы есть спортсмены, которые завоевали призовые места на Олимпийских играх, чемпионатах Европы. Одна из них - мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта по легкой атлетике Елена Мигунова. Она также отдыхала в этом лагере. Мы бы хотели и дальше воспитывать чемпионов, - поделилась директор спортивной школы «Тасма» Резеда Шурыгина.

Сейчас полным ходом идет реконструкция банно-восстановительного комплекса. Построена уже половина здания с душевыми и туалетами. В ближайшее время появится прачечная, а также гладильная комната.

- Больно было смотреть на нашу старую душевую: всего четыре кабины, к тому же в плачевном состоянии. Наконец-то у нас появилось новое здание. Одновременно ребята могут мыться в 36 кабинах. Наличие душевых - важнейший элемент в спортивном лагере, ведь дети моются по три раза в день после каждой тренировки, - продолжила Резеда Шурыгина.