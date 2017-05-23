Сегодня на базе Минсельхозпрода РТ на встрече представителей перерабатывающих предприятий Татарстана с заместителем Премьер-министра РТ, министром сельского хозяйства и продовольствия РТ Маратом Ахметовым рассмотрели вопрос формирования закупочных цен на молоко.

На совещании отметили, что в настоящее время в республике ежедневно производится более 3,6 тыс. тонн молока, на предприятиях перерабатывается 2,9 тыс. тонн молока.

По словам заместителя Премьер-министра РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, нельзя допускать снижения закупочных цен на молоко у населения. Он призвал представителей пересмотреть взаимоотношения с трейдерами в сторону прямых закупок молока от хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.