На совещании отметили, что в настоящее время в республике ежедневно производится более 3,6 тыс. тонн молока, на предприятиях перерабатывается 2,9 тыс. тонн молока. 

По словам заместителя Премьер-министра РТ, министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова, нельзя допускать снижения закупочных цен на молоко у населения. Он призвал представителей пересмотреть взаимоотношения с трейдерами в сторону прямых закупок молока от хозяйств, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода РТ.