27 мая начнется священный для мусульман месяц Рамадан. С этого дня до 24 июня верующие будут держать уразу, а 25 июня отпразднуют Ураза-байрам.

Утро месяца Рамадан у мусульманина начинается с нията, то есть намерения совершить пост. Затем следует утренний прием пищи – сухур, после которого читают намаз – фаджр. Весь день верующему нужно отказаться от питья, еды и интимной близости и следить за тем, что он говорит и думает. Вечером с заходом солнца ему разрешается принять пищу – совершить ифтар. После этого снова читается намаз. В течение месяца мусульманину следует совершать благие дела.

Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ» сообщили муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Рустам хазрат Валиуллин.

- Есть две причины, по которым мусульманин не может держать пост. Это болезнь или далекое путешествие. Если, допустим, человек пропустил два дня, то потом эти же два дня нужно восполнить. Путешественником считается человек, который уезжает за 100 километров и остается в новой местности не более 15 дней. Если больше, то мусульманин перестает быть путником и должен держать пост. В случае если человек не может держать пост и позднее восполнить пропущенные дни, то допускается дать фидию - милостыню. В этом году это 200 рублей. Однако есть люди, у которых нет возможности ее выплатить и держать пост, тогда он сам становится получателем милостыни. Размера минимального достатка или имущества - нисаб, с которого нужно выплачивать закят – годовой налог в пользу нуждающихся – 198 тысяч рублей, - объяснил Рустам хазрат Валиуллин.5 июня пройдет республиканский массовый ифтар. В этом году мероприятие состоится в Казанской Академии тенниса. Туда пригласят 10 тысяч верующих.