Мэр Автограда назвал первоочередными задачами обеспечить челнинцев работой с достойной оплатой и комфортными условиями проживания. Своими планами Наиль Магдеев поделился в интервью ИА «Татар-информ».

«Мы заметили одну особенность: уровень высокой занятости и, соответственно, низкой безработицы положительно влияют на состояние общественного порядка. По итогам оперативно-служебной деятельности управления внутренних дел МВД России по Набережным Челнам за I квартал 2017 года у нас совершено на 38,6 процента преступлений меньше, чем за аналогичный период 2016 года», – отметил Мэр Челнов.

«Наши первостепенные задачи – обеспечить челнинцев работой, которая приносит достойный доход, и создать в городе комфортные условия проживания», – заключил Наиль Магдеев.

Мэр Набережных Челнов обратил внимание и на проблемы решения вопросов с дольщиками в городе. Он заявил, что в целом проблема с обманутыми дольщиками в городе разрешается. «На 1 января 2015 года у нас было 939 обманутых дольщиков. Ровно через 2 года, на 1 января 2017 года, их осталось 356, то есть на 60 процентов проблема разрешилась. За этой цифрой стоят судьбы людей и челнинские семьи. Все они – дольщики “ФОНа“. Замечу, что вопрос c обманутыми дольщиками не решался в течение 10 лет. Мы благодарны Президенту Рустаму Нургалиевичу Минниханову за серьезную поддержку в этом вопросе. В ближайшие годы мы ставим цель – закрыть эту проблему окончательно. Есть ряд юридических процедур, которые мы должны пройти, но у нас есть воля и решимость, чтобы ликвидировать эту проблему», – сообщил Наиль Магдеев.