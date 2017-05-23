Премьер-министр РФ проведет в столице РТ заседание президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России.

В Казань с рабочим визитом прибыл Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, сообщает пресс-служба Президента РТ. Дмитрия Медведева встретил в Международном аэропорту «Казань» Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо заседания президиума Совета при Президенте РФ по модернизации экономики и инновационному развитию России, Дмитрий Медведев посетит Институт фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета, ИТ-лицей КФУ, где пообщается со студентами и встретится в рабочем порядке с Президентом РТ Рустамом Миннихановым.

Завтра, 26 мая, глава Правительства РФ проведет в Казани заседание Совета глав правительств СНГ.