1 июня в широкий республиканский прокат выйдет фильм «Мухаммад – Посланник Всевышнего». Иранский режиссер работал над фильмом 10 лет.

Фильм иранского кинорежиссера Маджида Маджиди «Мухаммад – Посланник Всевышнего» стал открытием Казанского международного фестиваля мусульманского кино в 2016 году. А уже в начале лета будет идти в прокате татарстанских кинотеатров и на площадках учреждений культуры. Фильм посвящен детству Пророка от рождения до 12 лет и передает всю сущность ислама – религии добра и мира. Этот фильм – первая часть трилогии «Жизнь Пророка Муххаммада». Об этом рассказали журналистам на пресс-конференции в ИА «Татар-Информ».

- Мы посмотрели фильм еще до начала фестиваля мусульманского кино и поняли, что он показан к просмотру в Татарстане. Он трогает до глубины души. Иранская страна закрепила за собой статус лидера мусульманского кино. Этот фильм получился художественным и он не всегда отражает события, которые были на самом деле, но такими сюжетами передает всю сущность пророческого послания. Сегодня мы видим, как ислам пытаются очернить, а фильм «Мухаммад – Посланник Всевышнего» показывает, какая наша религия на самом деле, - объяснил эксперт центра исламоведческих исследований Академии наук РТ Рустам Батров.

Еще до начала съемок режиссер вместе с историком провел колоссальную исследовательскую работу, в рамках которой были изучены древние исторические тексты, хранящиеся в странах Ближнего Востока. Съемки были проведены в 55 километрах от Тегерана. Это место, по словам создателей фильма, имеет сходство с природой древней Мекки и Медины.

Параллельно с Татарстаном фильм выйдет в прокат и в странах СНГ.

- Ислам по своей природе – религия добра, мира и дружбы. Режиссеру фильма удалось передать эту миролюбивую атмосферу. Вообще иранский кинематограф снимает много фильмов на религиозную тематику как на внутренний, так и внешний рынок. Кино имеет влиятельный язык для передачи посланий между народами. Особенно приятно, что фильм будет демонстрироваться в течение священного месяца Рамадана, когда человек укрепляет свои духовные связи, - добавил исполняющий обязанности руководителя Генерального консульства Исламской Республики Иран в Казани Алибеман Экбали Зарч.

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