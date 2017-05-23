На ТНВ начался ранее заявленный конкурс сочинений «Счастье – в большинстве». Творческое состязание школьников проводится в рамках социального проекта телеканала «Новый Век» «В объективе ТНВ – большая семья», старт которому был дан 15 мая - в Международный день семьи.

Пропаганда семейных ценностей и актуализация вопросов большой семьи – главные задачи конкурса сочинений «Счастье – в большинстве». На конкурс принимаются работы на татарском или русском языках объемом 1-3 страницы (формат WORD, шрифт Times New Roman, размер шрифта 14).

На титульном листе конкурсной работы в обязательном порядке должны быть названия самого конкурса и сочинения (заголовок), фамилия и имя автора без сокращений, возраст участника конкурса, район, адрес (место) его проживания, а также контактный телефон.

Содержание и жанр творческой работы участник конкурса определяет самостоятельно.

Свои работы участники творческого состязания могут присылать на адрес pr­­_tnv@mail.ru.

Конкурсные сочинения будут опубликованы в группе ТНВ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/tatarstan_tnv.

Победителей конкурса определят телезрители и участники группы путем интерактивного голосования.

Напомним, в рамках социального проекта «В объективе ТНВ – большая семья», реализация которого рассчитана на полгода, телеканал «Новый Век» будет рассказывать о многодетных семьях Татарстана.

«Наш проект - многоаспектный: мы не только собираемся показывать большие семьи татарстанцев, но и обсуждать с представителями разных ведомств вопросы поддержки многодетных семей, искать и находить пути для решения сложных проблем. Если нам удастся выйти на какие-то административные и законодательные решения, это будет идеальный результат проекта», - подчеркнул Ильшат Аминов во время встречи с представителями республиканских СМИ.

Конкурс сочинений «Счастье – в большинстве» продлится до октября.

Авторам трех лучших работ ТНВ вручит ценные призы.



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