Елена Бойко, директор Департамента информационных технологий и связи Минздрава РФ, отметила высокий уровень внедрения в Татарстане дорожной карты по реализации Единой информационной системы здравоохранения (ЕИСЗ), сообщает ИА «Татар-информ».

Особенно активно продвигается система дистанционного мониторинга заболеваний. Она позволит значительно упростить обнаружение различных заболеваний и предупреждение их развития. Как отметила Елена Бойко, республиканские медики успешно пилотируют процесс мониторинга лиц, входящих в группы риска по определенным болезням.

«Татарстан - это субъект, который входит в регионы с хорошим исполнением дорожной карты. Мы делим регионы условно на тех, которые не успевают, которые хорошисты, и тех, кто совсем отличники. В Татарстане создан региональный сегмент, то есть медицинские организации между собой связаны в единое пространство. Далее необходимо наращивать функционал информационных систем в медицинских организациях», - заявила специалист федерального Минздрава.



С появлением четкого прописанного законодательно механизма можно будет приступить к масштабному запуску проекта. «В Татарстане коллеги пилотируют дистанционный мониторинг, передают холтерам кардиограммы, ее расшифровывают. К врачу попадает уже расшифрованная электрокардиограмма. Все это хранится в электронном виде и не нужно тратить бумаги, ничего не теряется, по каждому человеку можно будет посмотреть динамику» - подчеркнула Елена Бойко.

«Основа телемедицинских консультаций - это проект 2009 года ЦАМИ (центральный архив медицинских изображений) - это система, которая находится в Казани, и куда вся наша тяжелая медицинская техника, такая как КТ, МРТ, свои цифровые изображения скидывает», - рассказал ТАСС начальник отдела информационных технологий Минздрава Татарстана Марат Нурмиев.

В Татарстане данное направление реализуется в связке с Министерством информатизации и связи РТ. Создается электронная история болезни, которая включает в себя информацию о каждом пациенте: историю заболевания, динамику лабораторных исследований, лист назначений и т.д.

Напомним, законопроект, касающийся телемедицины, 11 мая 2017 года был одобрен правительством РФ.