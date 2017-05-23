В рамках акции «Судебные приставы – детям», приуроченной к Международному дню защиты детей, УФССП России по РТ проведет благотворительные мероприятия в детских домах и социальных приютах, дни открытых дверей для граждан.

Акция проводится ежегодно. В этом году она проходит с 23 мая по 5 июня. По уже сложившейся доброй традиции приставы навестят своих подшефных из социального приюта для детей и подростков «Камские Зори».

Одной из главных целей акции является взыскание алиментных платежей. Так, с начала года приставы Татарстана фактически взыскали 52 миллиона 204 тысячи рублей по алиментам. Кроме того, с начала 2017 года в отношении злостных неплательщиков алиментов возбуждено 450 уголовных дел по статье 157 УК РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»). Санкции данной статьи предусматривают лишение свободы на срок до одного года.

Действенными мерами против алиментщиков являются ограничение в праве выезда из страны и ограничение в праве управления автомобилем. В рамках исполнительных производств по взысканию алиментных платежей вынесено 7375 постановлений об ограничении в праве выезда за пределы страны. 2529 должников по алиментам ограничены в праве управления авто, сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Республике Татарстан.