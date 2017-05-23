Ежегодно количество детей, отправляющихся в лагеря и санатории, увеличивается. В этом году отдых организуют 218 тыс. ребят, что на 3610 больше прошлогоднего показателя.

Татарстанских детей этим летом отправят отдыхать в 121 загородный лагерь, 16 санаториев, 98 палаточных лагерей, в 966 пришкольных лагерей, 689 лагерей труда и отдыха на базе школ и в пять лагерей на Черном море. На все это из бюджета Татарстана выделено 1,43 миллиарда рублей. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказали министр по делам молодежи и спорту РТ Владимир Леонов и директор республиканского центра «Лето» Раиль Муратшин.

- Большинство детей отдохнут в татарстанских лагерях. Однако 3800 школьников отправятся на поездах в места отдыха Краснодарского края и 6046 ребят на самолетах в Крым. В том числе дети из многодетных семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Кроме того, организованы специальные смены для 100 ребят из Донецкой и Луганской республик, - отметил Леонов.