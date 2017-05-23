Открылся марафон вчера большим, ярким концертом в сельском доме культуры поселка Лесхоз Сабинского района.

Напомним, образовательный проект «Культурный марафон» был организован в 2014 году Фондом поддержки развития культуры при Президенте Республики Татарстан, и вот уже четвертый год подряд Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан представляет свои лучшие номера в сельских Домах культуры, которые были построены или отремонтированы в рамках специальной программы Президента РТ.

- Мы всегда с особой радостью выступаем в селах и деревнях. Большинство наших артистов - выходцы из глубинки. Мы сами выросли на народных песнях, которые сегодня исполняем на сцене – в наших родных деревнях нам пели их бабушки и мамы. – поделился впечатлениями солист ансамбля, заслуженный артист РТ Рамиль Миннегалиев.

Впереди у Государственного ансамбля песни и танца РТ, который по праву считается «визитной карточкой» Татарстана, выступления в других сельских клубах республики.