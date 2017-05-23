Вчера в Азнакаево завершилась двухдневная Всероссийская (с международным участием) научно-практическая, историко-краеведческая конференция «Человек и природа в восточном Татарстане. Проблемы изучения, сохранения и возрождения исчезнувших и исторических сел».

Конференция прошла в рамках подготовки к 100-летию образования Татарской АССР и проведения Года экологии и общественных пространств в РТ и Года экологии в РФ. Азнакаево для ее проведения было выбрано не случайно – в этом году город отмечает свой 30-летний юбилей, а Азнакаевский краеведческий музей – 25-летие.

Пленарное заседание провел заведующий Отделом истории татаро-булгарской цивилизации Института истории им. Ш. Марджани АН РТ, заслуженный деятель науки РТ Альберт Бурханов. В работе конференции приняли участие председатель Комитета Государственного Совета РТ по культуре, образованию и национальным вопросам, депутат Госсовета РТ, народный поэт РТ, лауреат Тукаевской премии РТ Разиль Валеев, директор Института истории им. Ш.Марджани АН РТ, вице-президент АН РТ Рафаэль Хакимов, председатель Совета Всероссийского общества татарских краеведов, зам. председателя Исполкома Всемирного конгресса татар, руководитель Национально-культурной автономии татар Саратовской области, к.и.н. Камиль Аблязов, генеральный директор Национального музея РТ Гульчачак Назипова и другие гости.

В рамках научного форума состоялась презентация книги «Азнакай – тепло покинутых деревень», театрализованное представление «Чатыр тау җиле» возле реки Черная, поездка на гору Чатыр Тау.