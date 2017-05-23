На прошлой неделе в почтовом отделении №133 на улице Адоратского прошел «День подписчика». Его все наши читатели ждали с большим нетерпением.

- В этот раз мы провели «День подписчика» в почтовом отделении, чтобы как можно больше людей узнало об акции. Важно привлечь и тех, кто не выписывает ни одно издание. Ведь на страницах республиканских изданий можно узнать много полезной информации, - рассказал начальник Казанского межрайонного почтамта Ильгиз Гилязов.

Как отмечают сами читатели, «День подписчика» им нравится не только скидками и подарками, но и общением с сотрудниками газеты. Им приятно поделиться своим мнением о прочитанных материалах и даже предложить свои темы.

- «День подписчика» мы обычно проводим в декаду подписки, потому что в этот период и цена снижена, и мы находим время обратиться к каждому подписчику. Мы стремимся наладить живое общение с читателями, рассказать об изданиях. Здесь человек может сначала посмотреть журналы и газеты, а потом при желании оформить подписку, - поделилась руководитель отдела распространения печати Ксения Хамдамова.

А вот что говорят те, кто уже подписался на нашу газету.

Майя Нижегородцева:

- Я подписалась на газету «Казанские ведомости», потому что она интересна для людей всех возрастов. Много полезных материалов как для молодежи, так и для взрослых. - Я подписалась на газету «Казанские ведомости», потому что она интересна для людей всех возрастов. Много полезных материалов как для молодежи, так и для взрослых.

Валентина Раннева:

- Подписываюсь на газету «Казанские ведомости» впервые. Меня привлекли свежие новости, рубрики про здоровье и соцзащиту. Хорошо, что есть и телепрограмма. Одним словом, все самое полезное - в одной газете. - Подписываюсь на газету «Казанские ведомости» впервые. Меня привлекли свежие новости, рубрики про здоровье и соцзащиту. Хорошо, что есть и телепрограмма. Одним словом, все самое полезное - в одной газете.

Александр Ермолаев:

- Я четыре года выписываю газету «Казанские ведомости». Нахожу в ней объективную информацию о городе и свежие новости. Интересно мне как будущему студенту читать и материалы о молодежи. - Я четыре года выписываю газету «Казанские ведомости». Нахожу в ней объективную информацию о городе и свежие новости. Интересно мне как будущему студенту читать и материалы о молодежи.