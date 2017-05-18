Овен

Не поддавайтесь иллюзиям и самообману! Будьте внимательны к мелочам, иначе, не заметив какую-то важную деталь, вы рискуете получить большую проблему в будущем. Будьте дипломатичней с коллегами. Обращайте внимание на разные

приметы.

Телец

На работе не планируйте ничего важного - сейчас вы настроены слишком легкомысленно, лучше займитесь простыми бытовыми вопросами. С друзьями о деньгах говорить не следует - из-за этого возможно возникновение напряженности в ваших отношениях.



Близнецы

В ваших финансовых делах наблюдается некоторое затишье. Пусть вас это не тревожит - даже в случае сложного положения все решится наилучшим образом. На работе не исключена форс-мажорная ситуация, но вашего вмешательства в ее ход не потребуется.



Рак

Смелее освобождайтесь от всего того, что тянет вас в прошлое. Внесите изменения в свой образ жизни, ведь эта неделя - удачное время для перемен. Желательно избавиться от старых домашних вещей, которыми вы уже давно не

пользуетесь.



Лев

Деловая жизнь кипит, перед вами открываются новые перспективы. Финансовое положение семьи стабильное. Не вмешивайтесь в споры на работе, чтобы не испортить отношения с друзьями-коллегами. Держите в тайне от близких полученную

информацию.

Дева

Неделя окажется для вас довольно хлопотной. Решайте свои проблемы по мере их поступления, ни в коем случае не откладывая в долгий ящик, иначе вал невыполненных задач будет лишь нарастать. Не исключены различные преграды,

и не только в дороге.

Весы

Окружающие будут действовать так, что легко выведут вас из себя, а кто-то даже попытается повлиять на ваши смелые планы. К концу рабочей пятидневки фортуна повернется к вам лицом, и все изменится в лучшую сторону. Не исключена прибыль от недавнего дела.



Скорпион

Новое, большей частью радостное, ворвется в вашу жизнь стремительно. Возможна и какая-то интрига. Судьба подарит неожиданный подарок: стоит вам только захотеть - и ваше желание исполнится. Не исключена весточка из прошлого, причем, возможно, это произойдет благодаря вашему новому знакомому.

Стрелец

Увы, вы сейчас слишком чувствительны и эмоциональны, чтобы заниматься важными делами, больше сосредоточены на своих желаниях, порой абсурдных. Не топчитесь на месте, начинайте действовать, ведь у вас есть поручения, которые не терпят отлагательства.



Козерог

Вспомните о своих старых планах и попробуйте в очередной раз их реализовать. А решительности и азарта вам сейчас не занимать, поэтому у вас все отлично получится. Не исключено какое-то радостное известие в семье. Возможен

служебный роман.



Водолей

Не все перемены в вашей жизни благоприятны - возможно и разочарование, и обиды, и потери. Помощь неожиданно придет вам оттуда, откуда вы даже не ожидали. Не принимайте сомнительные предложения дальних родственников.



Рыбы

Вероятна ложная информация - не исключено, что так некий недоброжелатель старается подставить вам ножку. Не меняйте ничего в своей жизни, будьте невозмутимы и уравновешенны: это придаст вам душевные силы и подарит

отличное самочувствие.