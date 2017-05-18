Наш папа Масхут Файзрахманович Сунгатуллин родом из деревни Мендюш Арского района, из которой он уехал в 15 лет. В Казани папа окончил строительный техникум, несколько лет проработал на стройке. Но большую часть своей жизни он посвятил работе на тракторе. Даже сейчас, уже давно находясь на пенсии, не желает бросать своего железного коня, каждое утро с воодушевлением спешит на работу.

С нашей мамой Расидой папа познакомился, когда ему было 28 лет, и через год они сыграли свадьбу. Воспитали трех дочерей - Ляйсан, Лилию и Миляушу, а сейчас нянчатся с четырьмя внуками. Папа и мама всегда стремились дать нам лучшее образование, следили за нашим духовно-нравственным развитием. Папа не признавал пропуски уроков по неуважительной причине. Вспоминается случай из детства, как однажды в лютый мороз он, укутав меня, посадил в сани и отвез в школу, чтобы я не пропустила занятия.

Родители всегда поддерживали любые наши начинания. Как только у нас возникло желание учиться в музыкальной школе, они приобрели фортепиано и гитару. У папы очень музыкальная душа, он отлично играет на гармони, не зная нот и подбирая все мелодии на слух. Без него не обходится ни одно праздничное семейное мероприятие, где под его аккомпанемент поются наши любимые татарские песни.

Папа и мама привили нам любовь к театру и концертам. Еще один случай навсегда остался в моей памяти. Однажды папа, приехав на обед на своем тракторе, подарил мне шахматы. Тогда я только начала посещать шахматный кружок и была просто счастлива получить такой подарок.

Наш папа очень щедрый и всегда готов прийти на помощь, особенно своим родным. А мама - сторонница папы во всех делах, она тоже очень трудолюбива. И благодаря этому их качеству мы ценим и уважаем любой труд. Родители - это самое святое. Пусть они у всех живут долго и счастливо!