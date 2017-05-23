Во время беременности женщины зачастую сталкиваются с различными заболеваниями системы крови: от анемии до нарушений свертываемости крови. Поэтому особенно важно в такой ответственный период наблюдаться, в том числе и у гематолога. Об этом «КВ» рассказывает врач-гематолог ООО ЛДЦ «Казанская клиника» Эльмира Ахунова.

- Эльмира Эльфаковна, почему нужно наблюдаться у гематолога во время беременности?

- Для беременных женщин особенно важен прием гематолога. Это врач, который специализируется в области профилактики, выявления и лечения различных заболеваний системы крови - лейкозов, анемии, нарушений свертываемости, гемофилии и так далее. Уже с первых недель беременности в организме женщины происходят значительные изменения. Отмечаются они и в составе крови, любые нарушения должны быть вовремя выявлены, чтобы сохранить здоровье мамы и малыша.

- С какими болезнями беременных женщин чаще всего направляют на прием к гематологу?

- Анемия является наиболее частой причиной направления беременных женщин на консультацию к гематологу. Если раньше ее лечением занимался гинеколог, то сейчас в этом случае беременных направляют к гематологу. И уже именно он выявляет причины анемии и подбирает лечение. Кроме того, гинекологи, ведущие беременность, направляют к гематологу женщин с отклонениями в анализах свертываемости крови. Женщины, имевшие в прошлом те или иные болезни крови и сосудов, также подлежат консультации гематолога. Речь идет о васкулитах, геморрагическом синдроме. Женщин направляют к гематологу, чтобы понять причины отклонения от нормы. К примеру, нарушения показателей свертываемости крови могут свидетельствовать о развитии серьезных заболеваний, которые способны приводить к преждевременным родам и другим неприятностям.

- А необходима ли консультация гематолога перед планированием беременности?

- Обязательно необходима, особенно если у женщины были выкидыши, замершая беременность или неудачи в протоколах ЭКО. К сожалению, часто причиной потери или невынашивания беременности становится патология системы крови - тромбофилии, тромбоцитопатии, антифосфолипидный синдром. Поэтому необходимо пройти обследование у гематолога, который проведет дополнительные анализы, поставит правильный диагноз и назначит лечение.