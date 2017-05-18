Объясните, у кого и как копится пенсионный капитал? Я, например, родился в 1963 году, работаю с 19 лет. Будет ли у меня эта самая накопительная пенсия?

Алексей



Как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Московском районе г. Казани, пенсионные накопления имеются у граждан 1967 года рождения и моложе, являющихся участниками системы обязательного пенсионного страхования, а также у мужчин 1953 - 1966 годов рождения и женщин 1957 - 1966 годов рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 год работодателем уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии.

Накопительная часть пенсии формируется в добровольном порядке также у участников Программы государственного софинансирования пенсии, а также у лиц, направивших средства (часть средств) материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии.

У граждан, формирующих пенсионные накопления в ПФР, которые ранее не выбирали инвестиционный портфель (управляющую компанию) и не меняли страховщика (молчунов), а также у граждан, ранее отказавшихся от формирования накопительной пенсии, в дальнейшем формируется только страховая пенсия. Если у данных лиц уже есть пенсионные накопления, то они продолжат инвестироваться и будут выплачены им после выхода на пенсию.