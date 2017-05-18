Я зарегистрирована в Татарстане, но приехала ухаживать за внуками в Норильск. Положена ли мне повышенная пенсия как у пенсионеров-северян?

Бибига апа



Уважаемая Бибига апа, как ответили специалисты управления Пенсионного фонда России в Вахитовском районе г. Казани, вы правильно отметили, что у пенсионеров-северян пенсия побольше, так как фиксированная выплата к их страховой пенсии увеличена на районный коэффициент, а если у них есть иждивенцы, она становится еще больше.

В соответствии с принятым в 2016 году постановлением правительства РФ №367 «северную» пенсию могут получать не только официально прописанные граждане, но и просто проживающие, как в вашем случае. Для получения повышенной пенсии вам надо обратиться в Пенсионный фонд, так как эта льгота, как и многие другие, носит заявительный характер.