У меня дома пока нет компьютера, но мне очень хочется воспользоваться порталом госуслуг, чтобы узнать состояние своего пенсионного капитала. Подскажите, как и где можно зарегистрироваться на портале госуслуг?

Михаил Андреевич



Как пояснили специалисты управления Пенсионного фонда России в Советском районе г. Казани, пользоваться услугами «Личного кабинета» на портале госуслуг просто и удобно. Достаточно зарегистрироваться (ввести данные паспорта и номер СНИЛС) и подтвердить свою учетную запись.

К сожалению, не у всех есть возможность воспользоваться электронными сервисами и зарегистрироваться на портале дома. Это можно сделать в клиентской службе УПФР в Советском районе, где установлены гостевые компьютеры, которыми клиенты могут воспользоваться самостоятельно либо прибегнуть к помощи специалистов, которые в свою очередь без труда помогут создать учетную запись и разъяснить принцип работы электронного сервиса. Также специалисты клиентской службы помогут зарегистрировать, подтвердить, восстановить или удалить учетную запись на портале госуслуг. Таким образом, электронные сервисы ПФР стали доступней для жителей Советского района. Теперь есть возможность воспользоваться услугами Пенсионного фонда дистанционно, что сокращает время и делает необязательным посещение ПФР.

Благодаря «Личному кабинету» можно, не выходя из дома, записаться на прием, заказать необходимые справки, узнать состояние своего лицевого счета, количество накопленных баллов, рассчитать будущую пенсию и многое другое.