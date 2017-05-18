Я вступила в Программу госсофинансирования пенсии 4 года назад. Когда можно будет получить эти средства?

Гульнара Анваровна



Уважаемая Гульнара Анваровна, специалисты управления Пенсионного фонда России в Авиастроительном районе г. Казани напоминают участникам Программы государственного софинансирования пенсии, что для получения софинансирования пенсионных накоплений необходимо до конца 2017 года перечислить взносы на накопительную пенсию.

Максимальная сумма взносов, подлежащая софинансированию, составляет 12 тыс. рублей в год. Государство удвоит эти деньги, и на индивидуальный лицевой счет гражданина в ПФР будет перечислена такая же сумма. Нужно помнить, что взнос менее 2 тыс. рублей государством не софинансируется. Получать софинансирование можно в течение 10 лет с момента уплаты гражданином первого взноса при условии осуществления ежегодного платежа.

Средства пенсионных накоплений участники Программы госсофинансирования пенсии могут получить:

- впервые - при возникновении права на страховую пенсию по старости;

- повторно - через 5 лет после предыдущего обращения за получением единовременной выплаты средств пенсионных накоплений. Данное условие вступило в силу с 1 января 2015 года. Таким образом, лица, которые получали единовременную выплату (в 2015 или 2016 году), в случае уплаты в 2017 году дополнительных страховых взносов имеют право получить следующую единовременную выплату через 5 лет со дня обращения за предыдущей единовременной выплатой.

Перечислить денежные средства в рамках программы можно разовым платежом или несколькими платежами в течение года.

Сделать взнос в рамках Программы госсофинансирования пенсии можно:

1-й способ - по безналичному расчету (с использованием банковской карты) на портале государственных и муниципальных услуг Республики Татарстан www.uslugi.tatarstan.ru;

2-й способ - через инфоматы самообслуживания «Электронный Татарстан». При этом необходимо ввести свои данные (ФИО и номер страхового свидетельства Пенсионного фонда СНИЛС);

3-й способ - обратиться в кредитные учреждения с квитанцией. Обращаем ваше внимание, что для оплаты в кредитных учреждениях дополнительных страховых взносов при себе необходимо иметь страховое свидетельство Пенсионного фонда и документ, удостоверяющий личность.

Еще проще производить оплату дополнительных страховых взносов через работодателя, поручив ему удерживать ваши взносы из заработной платы и перечислять их в Пенсионный фонд. Проверить выплаты работодателя в Пенсионный фонд Российской Федерации вы сможете в любой момент, взяв в бухгалтерии расчетный листок.

Работодатель обязан перечислять добровольные страховые взносы (далее ДСВ) на накопительную пенсию своих работников (по их заявлениям) и взносы работодателя отдельными платежами и оформлять их отдельными платежными поручениями.

При этом, как в случае удержания ДСВ из заработной платы (дохода) работника по его заявлению, так и в случае уплаты из собственных средств взносов работодателя в пользу застрахованных лиц, одновременно с перечислением ДСВ работодатель также формирует реестры застрахованных лиц. Указанные реестры формируются отдельно в отношении сумм ДСВ и сумм взносов работодателя.

Реестры застрахованных лиц представляются работодателем в территориальное Управление ПФР (по месту регистрации работодателя в качестве страхователя) не позднее 20 дней со дня окончания квартала, в течение которого перечислялись ДСВ и уплачивались взносы работодателя (в случае их уплаты).

Успейте воспользоваться возможностью увеличить свою пенсию при участии государства.