Многие из нас с восхищением смотрят на именитых спортсменов: красивые, стройные, подтянутые. Мы уверены, что у них есть абсолютно все, чтобы быть счастливыми.



Некоторые родители мечтают вырастить из своих детей олимпийских чемпионов, спортсменов, подающих большие надежды. В действительности же спорт полон трагедий. Хронические болезни, периодически обостряющиеся травмы - вот то, с чем остается профессиональный спортсмен на закате карьеры.

Так стоит ли заставлять ребенка с детства ходить в спортивные секции? Почему происходит столько несчастных случаев на уроках физкультуры? И так ли полезен для здоровья профессиональный спорт? Обо всем этом корреспондент «КВ» беседует с врачом лечебной физкультуры и спортивной медицины, спортивным врачом Федерального спортивно-тренировочного центра гимнастики Ниязом Бикчуриным.

Футбол, хоккей, волейбол: что менее опасно?

- Многие родители хотят вырастить из своих детей профессиональных спортсменов. Насколько это желание окажется полезным для самого ребенка?

- С одной стороны, мамы и папы должны понимать, что профессиональный спорт всегда сопряжен с травмами, хроническими заболеваниями. Вывихи, ушибы, растяжения, переломы, болезни суставов - это будни профессиональных спортсменов. После окончания карьеры такой груз будет чаще напоминать о себе и регулярно преследовать. Также существует генетическая предрасположенность как к достижению высоких спортивных результатов, так и к травматизму. Все индивидуально. Но, требуя от ребенка стать звездным футболистом или хоккеистом, надо помнить и о возможных последствиях.

С другой стороны, нужно понимать, что в спортивных секциях, в которых будут заниматься дети, не станут с первых лет давать большие нагрузки, требовать самых высоких результатов. И это поможет воспитать в ребенке целеустремленность, дисциплинированность и приверженность к здоровому образу жизни. Поэтому лучше, если ваши дети начнут ходить в спортивные секции, чем курить кальян и сигареты, распивать с друзьями пиво или часами сидеть за компьютерными играми. Задача родителей - правильно направлять ребенка в мир спорта.

- Со скольки лет ребенка можно отдавать в спортивную секцию?

- Перед тем как направить ребенка в ту или иную спортивную секцию, необходимо, чтобы он прошел базовую подготовку - спортивно-оздоровительный этап подготовки спортсменов. Это универсальный плацдарм для любого вида спорта. Сюда входят общая физическая подготовка, обучение спортивным навыкам, дисциплинированности, психологической стойкости, профилактика травматизма. Базовую подготовку можно начинать с 3 - 5 лет. На данном этапе у ребенка могут проявляться определенные таланты, склонности к футболу, хоккею, баскетболу или любому другому виду спорта.

- Футбол, хоккей, баскетбол, волейбол… Чем опасны эти виды спорта?

- Каждый вид спорта при чрезмерных нагрузках чем-то вреден и опасен. При занятиях футболом большая нагрузка ложится на суставы нижних конечностей. Со временем это может привести к артрозам и артритам. Многочисленные столкновения, контакты с соперниками, падения на землю, резкие движения во время игры бесследно не проходят. Футболистов преследуют разрывы связок голеностопного сустава, вывихи лодыжек, растяжения подколенного сухожилия, растяжения мышц паха. Особенно опасны травмы крестообразных связок, которые могут поставить крест на карьере спортсмена. Высокой степени риска в футболе подвергаются защитники. Они вынуждены реагировать на действия нападающих, используют травматичные техники: резкие остановки и повороты, положения с согнутыми в коленных суставах ногами.

Очень травмоопасен и баскетбол, где игроки должны прыгать, ставить блоки, совершать броски. При резком рывке или прыжке, неудачном приземлении может случиться разрыв ахиллова сухожилия. Травмы пальцев, вывих ноги, растяжение связок голеностопного сустава, повреждение сухожилий - все это встречается в баскетболе.

Волейболисты страдают от травм в плечевом суставе, травм спины. У хоккеистов к списку частых травм относятся ушибы, вывихи плеча, повреждения связок, растяжения мышц, переломы. Представьте себе, что значит упасть на лед на таких высоких скоростях, как в хоккее. Кроме того, спортсмены играют с согнутой вперед спиной, что приводит к болям. Постоянные чрезмерные нагрузки на суставы, сухожилия, позвоночник приводят к разрывам и переломам. Повторные травмирования, регулярные перенапряжения становятся причиной хронических заболеваний. Но отмечу, что все это скорее касается профессионального спорта, чем любительского.

Внезапная смерть на физкультуре: кто виноват

- Но ведь в спорте существует синдром внезапной смерти. Немало случаев, когда спортсмен неожиданно падает во время игры и умирает. В чем причина таких трагедий?

- Такие истории, к сожалению, происходят нередко. Известны случаи смертей от полученных травм, причиной смерти также может стать кровоизлияние в мозг, вызванное столкновением с соперником. Но в большинстве случаев причиной внезапной смерти в спорте становятся болезни сердца. Внезапная смерть у спортсменов до 30 лет может быть связана с врожденными сердечными патологиями. К опасным последствиям могут привести гипертрофическая кардиомиопатия (утолщение стенок сердца), болезнь коронарных артерий, дисплазия камер сердца, миокардиты.

Естественно, возникает вопрос, как подобное допускается, куда смотрят врачи. Но не всегда во время обследования могут быть выявлены нарушения сердечной деятельности. Бывают такие незначительные изменения, что на обследовании их очень тяжело обнаружить, а при чрезмерных физических нагрузках на тренировках или соревнованиях данные изменения приводят к критическим состояниям. Кроме того, имеется ряд состояний, не являющихся жесткими противопоказаниями к занятиям спортом. При чрезмерных нагрузках они тоже могут обостриться.

- Как родителям, учителям защитить детей от ужасных последствий?

- Во-первых, нужно ответственно подходить к медицинским обследованиям, которые проводятся один раз в год. Зачастую на ЭКГ фиксируются различные функциональные кардиопатии, и педиатр, выдающий заключение, просит пройти дообследование у кардиолога. К сожалению, данные просьбы очень часто остаются невыполненными. Во-вторых, я часто вижу, как дети игнорируют освобождения от уроков физкультуры и занимаются спортом после перенесенных инфекционных заболеваний. Дело в том, что ряд инфекционных заболеваний может вызвать миокардиты с их последующими осложнениями.

Не стоит заострять проблему смертельных случаев именно на уроках физкультуры. Если ребенок почувствовал себя плохо на любом уроке, он должен подойти к учителю и сообщить об этом. Учитель в свою очередь должен с вниманием и заботой отнестись к ребенку. Родители тоже должны быть внимательны к своим детям, должны слушать их, обращать внимание на поведение, самочувствие.

- А как питаться будущему спортсмену?

- Главное - это сбалансированное, правильное питание. И чем выше физическая активность ребенка, тем больше калорий ему требуется. В рационе детей-спортсменов в равной степени большую роль играют углеводы, дающие энергию организму, белки (основной субстрат для роста мышц) и, конечно же, жиры, без которых невозможен синтез гормонов. Важно соблюдать периодичность в питании, избегать длительного голодания или переедания. Рекомендуется употреблять пищу минимум за час до начала тренировки и соблюдать питьевой режим.