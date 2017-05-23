Учащиеся начальных классов средней школы №18 в течение учебного года собрали 27 тонн макулатуры на сумму 50 тысяч 400 рублей. Все эти деньги школьники перечислили на годовое содержание олененка, который родился в Казанском зооботсаду. Победительнице, собравшей больше всего макулатуры, было предоставлено право придумать малышу имя.

Ученица 4в класса Дина Минниханова не стала оригинальничать и выбрала для школьного подшефного довольно известное имя - Бэтмен. А чтобы добиться рекорда и собрать макулатуры больше всех, девочка пошла необычным путем: бросила клич всей родне, как один из героев фильма «Баламут», и близкие помогли. С мамой, папой, бабушками, дедушками и всеми остальными Дина собрала три тонны макулатуры!

Вместе со своими одноклассниками и другими учащимися начальных классов, которые собрали более 100 кг вторсырья, а также с руководством школы Дина Минниханова пришла в гости к олененку, чтобы передать сертификат руководству зоопарка.

- Наша школа с 2005 года входит в наблюдательный совет зоопарка, - говорит директор образовательного учреждения Надия Шевелева. - Мы участники многих акций, проектов. Долгое время шефствовали над крокодилом. К сожалению, на некоторое время потеряли связь с зоопарком, но в этом году вновь возобновили ее. Мы объединили школьную программу «Спасем деревья» и программу «Опекунство», которая работала в школе с 2002 года. В течение этого учебного года трижды объявлялся сбор макулатуры. Ребята знали конечную цель - средства, собранные таким путем, пойдут на оплату содержания олененка. К слову, он родился как раз в начале учебного года и сейчас уже хорошо подрос. Поэтому все старались. Мы планируем и впредь проводить подобные акции.

Торжественная передача сертификата вылилась в небольшой праздник для ребят с награждением и вручением подарков самым активным, с увлекательной викториной и мастер-классом по приготовлению овощных шашлычков для угощения олененка Бэтмена.

- Подобные акции - это еще колоссальная воспитательная работа, - считает заместитель директора Казанского зооботсада Гузель Горбанева. - Уверена, ребята, которые пришли сегодня в гости к нашим животным, в будущем будут беречь окружающую среду, уважительно относиться ко всему живому и не обижать зверей и птиц. В свою очередь мы надеемся увидеть их вместе с родителями, а также всех казанцев в качестве посетителей новой площадки «Река Замбези», которая сейчас строится на берегу озера Средний Кабан. Если говорить о сотрудниках зоопарка, то они ждут этого дня с большим нетерпением. В силу своих возможностей все они прекрасно ухаживают за постояльцами зоопарка. Но время неумолимо, и все помещения, клетки, в которых живут наши животные, нуждаются в расширении, обновлении.

Мы заглянули в будущее новой площадки Казанского зооботсада. Судя по презентации архитектурно-планировочной концепции, подготовленной ГУ «Татинвестгражданпроект», «Река Замбези» протянется вдоль береговой линии озера Средний Кабан. Ее общая площадь составит чуть более 16 гектаров, площадку разделят на две территории.

На территории «А» должны расположиться контактный зоопарк, большой обезьянник, зимний сад. Здесь будут обитать ядовитые животные. На этой же территории обустроят детскую площадку и разместят научно-исследовательский центр.

На территории «Б» планируется поселить африканских животных. Наконец-то у Казани будут свои слоны и жирафы! Для них строятся вольеры необходимых размеров, в том числе и для зимнего проживания. Здесь же, возможно, будут обитать зебры мэра, которые сейчас живут на передержке в другом зоопарке. Напомним, летом 2016 года мэр Казани Ильсур Метшин приобрел на свои деньги 7 зебр.

Также на территории «Б» планируется размещение горных обитателей. Скорее всего, они будут жить на «Волшебной горе» - это комплекс открытых и закрытых вольеров, где посетители смогут карабкаться по специальным дорожкам. В презентации указано, что предполагается строительство кенгуру-парка, саванны, вольеров для хищников, парнокопытных, а также летнего парка-лабиринта, зооуголка, дома детского творчества и своего центрального озера, на котором будет обитать водоплавающая дичь.

Не будет в новом зоопарке металлических ограждений, не спасающих животных от настойчивых и невоспитанных посетителей, которые могли спокойно запустить в них камнями. Обитатели площадки «Река Замбези» укроются за прозрачными высокими стенами.

Голодными и уставшими посетители зоопарка точно не будут. Авторы включили в проект строительство кафе, ресторана и буфета. Открытие площадки планируется на 2018 год.