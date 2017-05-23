Проходит последний этап продажи билетов на Кубок конфедераций. Особым спросом пользуется матч между Россией и Мексикой, а также игры полуфинала.

В Казани пройдут четыре матча Кубка конфедераций. Откроют соревнования в столице Татарстана 18 июня команды Португалии и Мексики. Следом 22 июня состоится матч между Германией и Чили, 24 июня встретятся игроки России и Мексики, а 28 июня пройдет полуфинал турнира. На матчи распродано более половины билетов, стоимость которых варьируется от 960 рублей до 16,4 тысячи рублей. Об этом в ходе брифинга в Кабинете министров РТ рассказал министр по делам молодежи и спорту Татарстана Владимир Леонов.

- Спрос на билеты высокий, динамика продаж хорошая. Тем, кто хочет попасть на матчи, стоит поторопиться - может не остаться билетов. Ценовая политика полностью установлена FIFA. Да, цены кусаются, но мы проводим турнир только один раз. Если есть возможность увидеть такое событие, то лучше на него сходить, - советует Леонов.

Болельщики, купившие билеты на матчи, смогут пользоваться в день проведения игры общественным транспортом бесплатно. Также свободно можно перемещаться и между городами-организаторами. Например, если казанец купит билет на матч, который пройдет в Москве, он сможет добраться туда на поезде бесплатно.

Напомним, для того чтобы попасть на матч, нужно не только купить билет, но и оформить паспорт болельщика. На стадионе «Казань-арена» обновлены системы безопасности. В частности, установлены новые видеокамеры, которые могут идентифицировать каждого болельщика. За порядком будут следить около 7 тысяч полицейских.

- На данный момент главная площадка полностью готова к принятию Кубка конфедераций. 1 июня мы передаем ее в оперативное управление оргкомитету «Россия-2018». В дни проведения матча сложностей по перекрытию дорог не возникнет. Будет закрыта лишь «последняя миля», как это было во время тестового матча между «Рубином» и ЦСКА.