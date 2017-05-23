Накануне Дня печати Республики Татарстан, 18 мая, состоялась презентация второго, переработанного и дополненного издания книги «Путеводитель до Берлина», автором-составителем которой является главный редактор газеты «Казанские ведомости» Венера Якупова.



В книгу вошли 45 уникальных историй наших читателей, опубликованных на страницах газеты в рамках рубрики «История войны в вещах». В них татарстанцы рассказали о том, какие вещи они хранят в память о родственниках, воевавших на Великой Отечественной войне: письма с фронта, зажигалку, солдатский медальон, шкатулку, телеграмму от Сталина… Первое издание «Путеводителя до Берлина» вышло год назад ко Дню Победы и вызвало большой интерес среди татарстанцев. Практически весь тираж в 3,5 тысячи экземпляров разошелся тогда по библиотекам республики и в качестве подарка ветеранам Великой Отечественной войны. Книга вышла в свет, а истории все продолжали и продолжали поступать на редакционную почту... И вот оно, второе издание, дополненное и цветное.

Как отметила открывшая презентацию председатель Союза журналистов Татарстана Римма Ратникова, многие знают Великую Отечественную по таким масштабным операциям, как битва под Москвой, Курская и Сталинградская битвы, у всех на устах имена военачальников этих сражений. Но ведь победу в каждой отдельной битве одерживали рядовые солдаты, офицеры. Время неумолимо, участников войны - живых свидетелей лихолетья - с каждым годом становится все меньше. Тем ценнее каждое их воспоминание, тем ценнее эта книга.

Автор-составитель «Путеводителя до Берлина» Венера Якупова на презентации отметила: - Думаю, описанный в книге вклад татарстанцев в победу над фашизмом послужит патриотическому воспитанию молодого поколения. Молодые татарстанцы должны знать, как воевало и какую дорогую цену заплатило старшее поколение за сегодняшний мир.

Автор выразила благодарность за активную поддержку председателю Союза журналистов РТ Римме Ратниковой и заведующему Музеем-мемориалом Великой Отечественной войны Национального музея РТ в Казанском кремле Михаилу Черепанову. Венера Якупова также поблагодарила за помощь в работе над сборником коллектив редакции «Казанских ведомостей», авторов историй, Издательский дом Маковского, издательство «Идел-Пресс». Отдельная благодарность за финансовую поддержку была выражена в адрес депутата Государственного Совета РТ, генерального директора ПАО «Таттелеком» Лутфуллы Шафигуллина.

В рамках презентации состоялось и торжественное вручение Михаилом Черепановым копий наградных листов родственникам участников Великой Отечественной войны - героев историй, описанных в книге. Эти документы, подробно рассказывающие об их подвигах, были впервые представлены присутствовавшим на мероприятии родным. Многие из них, получая наградные листы, не смогли сдержать волнения и слез.

Начальник службы национального вещания телевидения ВГТРК ГТРК «Татарстан» Лия Загидуллина, автор истории «Сережки», держа в руках наградной лист своей матери - фронтового хирурга Марьям Зай­нулловны, призналась:

- Мне казалось, что о подвигах мамы я знаю все. Глядя на наградной лист, понимаю, что нет… Мама рассказывала, что времени на фронте не хватало - шли потоки раненых. Оперировали, пока не засыпали над больными и скальпель не падал из рук... В книге каждая история читается очень легко и с большим интересом. Я бы порекомендовала Министерству образования РТ включить фрагменты из книги в школьные учебники. И чтобы книга обязательно была в детских библиотеках.

Одним из первых в рубрику «История войны в вещах» пришел рассказ Михаила Черепанова «Десять пфеннигов»:

- Я давно сотрудничаю с газетой «Казанские ведомости». Но когда увидел эту рубрику, сразу вспомнил, как дед подарил мне монетку в 10 пфеннигов и сказал: «Помни, не все немцы - фашисты». С тех пор я отношусь к войне с точки зрения деда.

Еще недостаточно изучено участие самих немцев в разгроме фашизма… Радует, что благодаря Министерству обороны РФ появился сайт «Подвиг народа» (podvignaroda.ru), на котором решено опубликовать наградные документы на участников Второй мировой войны. Теперь каждый россиянин может найти наградные листы своих родственников, о которых не знали даже сами участники войны. Правда, опубликовано на сайте пока лишь 12,5 миллиона копий документов. Это десятая часть всех врученных наград.



Руслан Бабенко, автор истории «Портрет, нарисованный карандашом»: - Деда Федора Титовича я не застал в живых, о нем мне рассказывал отец. По сохранившейся красноармейской книжке я восстановил хронологию боевых действий. А по фронтовым вещам (многочисленным медалям, открытке, газетным вырезкам, в том числе и карандашному портрету) написал эту историю, чтобы внуки и правнуки его помнили. Думаю, книга будет очень полезна школьникам.

Наградные листы также получили родственники Анвара Вафина, Абдулы Нурутдинова, Фадии Юзликиевой, Калимуллы Яруллина.

Расима Шамсутдинова, внучка Калимуллы Яруллина, автор истории «Кашык»:

- Дед никогда не рассказывал о войне. Как у врага народа у него отобрали боевые награды. Но он считал себя счастливым человеком, потому что вернулся с войны и у него в руках не винтовка, а лопата и ложка… Я очень благодарна главному редактору и коллективу «Казанских ведомостей» за их кропотливый труд. Венера Абдулловна не осталась равнодушной ни к одному слову авторов историй, все наши рассказы она словно пропустила через себя. В итоге получилась книга, достойная быть отдельной хрестоматией к учебнику истории Татарстана. Было бы замечательно, если бы в парке Победы появился музей «История войны в вещах» с представленными в нем фронтовыми вещами, еще сохранившимися у нашего поколения.

Фарида Камалова, дочь Фадии Юзликиевой, автор истории «Коран»: - Моя мама, всю войну служившая старшей хирургической медсестрой, умерла в 1955 году от военных ранений. Историю, описанную в книге, мы создавали по крупицам вместе с младшей сестренкой по рассказам бабушки, сохранившимся воспоминаниям, наградам… Писала ее я со слезами на глазах. Теперь эта книга станет нашей семейной реликвией, которую мы будем бережно хранить. Я признательна автору книги и Михаилу Черепанову за то, что благодаря их работе выходят из забвения имена наших мужественных предков.