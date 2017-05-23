Учащиеся гимназии №94 Московского района в мае 2017 года приняли участие в экологической акции «Дети за чистый город». В этот раз ребята собрали рекордное среди школ количество пластиковых бутылок.



Ежегодно УК ЖКХ Московского района в казанских школах и детских лагерях проводит акцию «Дети за чистый город». Для того чтобы научить детей раздельному сбору мусора, школьникам предлагают принести пластиковые бутылки к учебному заведению. А отдыхающие в лагерях собирают ПЭТ в течение всей смены. В обмен получают не только привычку правильно выбрасывать мусор, следить за чистотой, но и приятные призы.

Так, один из учебных дней в казанской гимназии №94 начался с экологического воспитания. Ребята приносили пакеты с бутылками и выбрасывали их в специальные контейнеры для ПЭТ. Одни школьники держали в руках всего несколько бутылок, а другие с помощью родителей выгружали из машин огромные мешки.

- Каждый год в школах и летних лагерях мы проводим акцию «Дети за чистый город». Мы бы хотели, чтобы у детей вошло в привычку правильно утилизировать мусор и тем самым вносить вклад в сохранение природы. Начали с обучения раздельному сбору пластиковых бутылок, поскольку период их разложения в почве длится около 450 лет. Причем именно этого вида мусора очень много. Ведь мы каждый день пьем соки и конечно воду, - объяснил заместитель директора ООО «УК ЖКХ Московского района» Игорь Солянов.

Урок раздельного сбора мусора превратился для школьников в веселую игру. Ребята с удовольствием сминали бутылки и даже состязались, кто больше выкинет мусора. Таким образом быстро наполнились не только большие контейнеры для мусора, но даже фургон грузовика. Школьникам также было доверено отмечать, сколько принесли бутылок ученики разных классов, а после самим же подвести итоги.

- Мы уже во второй раз принимаем участие в подобной акции. То, что ученики сами приносят бутылки, имеет большое значение в их экологическом воспитании. Надеюсь, и в обычной жизни они будут сортировать мусор, - поделилась заместитель директора по воспитательной работе Ксения Дель.

В результате ребята собрали около 9500 маленьких и больших бутылок. Победителей определяли по классам. Так, 6а собрал около 1500 бутылок. Следом за ним идут первоклассники, собравшие более 1400 бутылок. А третье место заняли учащиеся 3-го класса - они принесли около 1200 бутылок. Многие школьники специально неделями собирали использованные пластиковые бутылки. Однако, как оказалось, чтобы стать абсолютными победителями, нужно следить за чистотой не только у себя дома, но и на улице.

- Я принес 20 бутылок, которые собирал две недели. Очень рад нашей победе, потому что мы показали себя как настоящая команда. Ведь в акции приняли участие все мои одноклассники. Однако мы особенно благодарны нашему однокласснику Михаилу, который собрал 800 бутылок, - радуется шестиклассник Эмиль Галяутдинов.

- Да, я действительно принес 800 бутылок - собрал их на берегу Волги. Когда мы с родителями приехали туда, поразились, сколько там валяется мусора! Благодаря этой акции я помог природе дважды: и берег очистил, и принес бутылки для дальнейшей переработки, - отметил ученик 6-го класса Михаил Данилов.

ООО «УК ЖКХ Московского района» практикует раздельный сбор мусора не только в детских образовательных учреждениях, но и во дворах многоквартирных домов. Там еще в 2015 году были установлены контейнеры для сбора полиэтиленовой тары. А на средства от реализации ПЭТ в эти дворы приобретаются малые архитектурные формы.

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