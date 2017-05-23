Так получилось, что недавно на работе я допустил должностной проступок. Собственно, получил за это штраф, но самое неприятное - писал объяснительную.



Почему самое неприятное? Дело в том, что вину свою я полностью осознавал и ни найти, ни даже придумать уважительной причины в свое оправдание не мог. В общем, намучился я тогда с формулировкой. Зато весь следующий день мы с коллегами вспоминали различные казусы, связанные с объяснительными. Продолжив изучение вопроса в соцсетях, я решил поделиться с читателем некоторыми особенно забавными образчиками.

Конфронтация с начальством

Нередко работники бывают не согласны с решением начальства, отражая свое мнение в объяснительных и служебных записках. Так, на просторах интернета мной был обнаружен такой вот пример объяснительной: «Я опоздал на работу из-за проблем с пищеварением, связанных с ухудшением питания. Причиной изменения моего рациона считаю понижение зарплаты на 5 тысяч рублей в месяц, вследствие чего я не могу позволить себе качественные продукты питания».

Другая объяснительная, связанная со штрафом на работе, порадовала меня твердостью характера автора и его философским взглядом на жизнь. «Штрафуйте, не в деньгах счастье!» - таким незамысловатым тезисом завершался служебный документ.

Алкоголь

Конечно, огромное количество объяснительных в нашей стране связано с употреблением алкоголя на рабочем месте. Один мой знакомый допустил серьезную аварию на производстве, потому как был ужасно пьян. Документ, который он вручил начальству, поражал не только отсутствием хотя бы одной прямой строчки, но и лаконичностью и просто-таки поразительной наивностью: «Ну, значится, выпил я с устатку бутылку пива...»

Бывает и веселее. Работник ресторана, работавший в новогоднюю ночь в алкогольном опьянении, свалил вину на… Владимира Путина. В своей объяснительной он написал, что во время традиционного новогоднего обращения президента прозвучала фраза «Наполним бокалы!» Собственно, автор этого опуса заявил, что как рядовой российской армии в запасе не мог не выполнить приказ главнокомандующего вооруженными силами страны.

Или вот еще: «Я явился на работу с явными признаками алкогольного опьянения, так как у меня болело горло. Я решил воспользоваться народным рецептом и прополоскать горло водкой, но не удержался и не смог ее выплюнуть».

Нередко алкоголь является причиной опоздания или невыхода на работу. В соцсетях я наткнулся на такую объяснительную: «В воскресенье вечером ко мне неожиданно приехал в гости сослуживец. Так оказалось, что водки он с собой принес много, а закуски мало. Как все происходило, не помню, но очнулся я рано утром в понедельник с жуткой головной болью. До подъема оставалось еще два часа, поэтому я прилег ненадолго, проснувшись только в 3 часа. Подумав, я решил, что приходить на работу на два часа бессмысленно. Сознаю неправоту, больше так не буду».

Непосредственность

Чаще всего меня заставляли улыбаться объяснительные, сформулированные с потрясающей детской непосредственностью. Начну, пожалуй, с примера, автором которого действительно являлся ребенок: «Я сегодня ругался матом, потому что девочки меня бесят».

Или вот еще один документ, написанный взрослым человеком: «Я отсутствовал на работе два дня, потому что устал от обилия лжи и обмана в человеческом обществе, был морально раздавлен тяжелым сапогом авторитета начальства и оглох от громкого слова »работа«. В качестве лечения назначил поездку в лес».

Есть такие люди, которые способны найти уважительную причину для своих поступков. Автор следующей объяснительной явно из таких: «Я не явился на экзамен вследствие обострившейся террористической угрозы в стране. Считаю, что безопасность вышеобозначенного события не была обеспечена на должном уровне, а жизнь дороже».

Ну и напоследок небольшой пример того, как излишняя витиеватость языка может превратить в фарс любой официальный документ: «Я, раб божий (имярек), во время управления басурманской самодвижущейся повозкой, будучи одержим бесом высокомерия, впал в грех нарушения заповедей дорожного движения. На перекрестке я, пренебрегши тем, что семафор червленый цвет показывает, не пропустил пешехода».

В заключение хочу пожелать всем понимания с начальством. И не допускайте на работе промахов.