Окончание очередного учебного года в вузе для пожилых отметили недавно в «УНИКСе» те седовласые татарстанцы, которые убеждены, что учиться никогда не поздно и всегда интересно.

На торжестве прозвучали впечатляющие цифры: если 10 лет назад в университете третьего возраста (УТВ) занимались всего 156 человек, то в нынешнем году - 7000. Всего же за это время через его аудитории прошли более 50 тысяч пенсионеров РТ, которым дали знания 262 преподавателя. Выпускников поздравили высокие гости: заместитель Председателя Госсовета РТ Римма Ратникова, министр труда, занятости и соцзащиты РТ Эльмира Зарипова и другие. Они подчеркнули, что уникальный проект действительно доказывает истину: на пенсии жизнь только начинается.

Точнее всего важность учебы в преклонном возрасте оценили медики. По их словам, за время занятий почтенные господа студенты забыли дорогу в поликлиники и аптеки.

В числе выпускников оказалась и наш корреспондент, которая за 7 месяцев учебы убедилась, что много знаний не бывает.

Зачем?

После того как я стала студенткой-пенсионеркой, друзья разделились на две неравные половины. Первые удивленно спрашивали: «Зачем тебе это нужно? Что эти лекции дадут? Они наверняка примитивные, рассчитаны на пожилых людей. А с сертификатом УТВ никуда не устроишься!» Вторые горячо одобряли выбор, обещая последовать моему примеру, когда придет время оставить работу.

Зачем же нужны тем, кому от 55 и выше, к примеру, занятия по немецкому языку два раза в неделю? Моя соседка по парте каждый год путешествует по Европе и мечтает свободно общаться на языке Гете и Ницше где-нибудь в Австрии и Швейцарии. Другая одногруппница активно переписывается с немцем-ровесником и строит планы на замужество. У третьей дочка на ПМЖ в Германии, внуки прекрасно владеют deutsch, и бабушке хочется общаться с ними на равных. Среди редких мужчин нашей немецкой группы профессиональный экскурсовод, который планирует рассказывать гостям из Германии о городских достопримечательностях на их родном языке. А второй наш мужчина уверен, что регулярные занятия иностранным языком - отличное средство профилактики болезни Альцгеймера.

Проверено на себе: через полгода занятий я снова взяла с полки свою некогда любимую книжку на deutsch и начала читать ее внуку, ученику немецкой гимназии. Теперь стараюсь чаще говорить с ним на немецком, чем, как понимаю, весьма помогаю четверокласснику. А еще регулярно посещаю сайты немецких газет. Выходит, каналы нашей таинственной памяти действительно способны открываться в любом возрасте?

В этом, конечно, заслуга нашего преподавателя Владимира Шундакова. Не зря говорят: лучший учитель словесности - мужчина! Не утративший юношеского задора, с отличным чувством юмора и, конечно, прекрасно владеющий своим предметом, каждый урок он превращает в мини-спектакль или увлекательную игру. С его легкой руки мы то вступаем в диалог с приехавшим в Казань министром из Германии, то становимся риелторами, то играем в отгадайку, то пишем слезное письмо богатому дяде-немцу, то учим рождественские песни на немецком.

Важная деталь: на занятиях пожилые студенты перезнакомились, обменялись телефонами, электронками, решив продолжить изучение языка в будущем учебном году. Депрессия по поводу оставленной работы улетучилась! Значит, прав Конфуций, сказавший, что человек молод, пока он учится? А главный атрибут современного активного долголетия - это образование.

Полезные лекции

Занятия на факультете «Экономика и право» проводили известные преподаватели юрфака КФУ, а также институтов управления, экономики и финансов и международных отношений. Завкафедрой конституционного и административного права Евгений Султанов, доцент кафедры трудового и гражданского процесса Эльмира Нигматуллина, доцент кафедры международного права Рустем Давлетбаев и другие делились со слушателями ценной информацией, дающей возможность лучше разбираться в сложнейших современных экономических и правовых процессах. Юриста Союза пенсионеров РФ по РТ Зульфию Артыкову и главного редактора брошюры «Контрольная закупка» Евгения Лукьянова засыпали конкретными вопросами и долго не отпускали.

На лекциях по основам финансовой грамотности бабушкам и дедушкам-студентам подарили брошюру «12 простых шагов к новой финансовой грамотности». Главная ценность таких занятий в том, что пожилым доказали, как важно в наше время иметь личный финансовый план, провести двух-трехмесячный мониторинг доходов и расходов с целью поиска «черных дыр» в семейном бюджете и расстановки приоритетов. А еще внушили, что возможность подработки в наше время есть для представителей любого возраста, и посоветовали во избежание покупательских соблазнов отправляться на шопинг без… денег.

Полезная составляющая таких занятий бесспорна. В цикле по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, например, слушателям настоятельно рекомендовали снизить ежедневный прием соли, доведя его до одной чайной ложки. Ведь для организма достаточно той соли, которая содержится в хлебе, супах и вторых блюдах.

Открываем таланты

Каждый вторник в коридорах института культуры появляются пожилые студенты, вливающиеся в ряды своих юных собратьев. Они спешат на занятия хоровой капеллы, которые ведет старший преподаватель кафедры хорового пения, дирижер Эльвира Галиуллина. Дыхательная гимнастика для разминки, распевка для разогрева голосовых связок, а потом тщательная, скрупулезная работа над каждой музыкальной фразой и каждым тактом - здесь все как в профессиональном хоре, с обязательным выступлением в финале. Как же мы теперь гордимся, что музыкальные композиции, над которыми корпели несколько месяцев, наконец зазвучали! А в апреле на всероссийском конкурсе хоров «Весенние проталины - 2017» мы заняли второе место и сейчас постоянно выступаем на разных торжествах.

С не меньшим восторгом студенты-пенсионеры отзываются и о занятиях хореографией, где они овладевают латиной и бальными танцами. А еще в университете для пожилых есть занятия ландшафтным дизайном.

- Сейчас я обустраиваю свои 10 соток по последнему слову ландшафтного искусства, - гордо сообщила мне одна эффектная дама за семьдесят.

А какую красоту творят слушатели факультета лоскутного шитья! Все они - просто Марьи-искусницы.

Приобщаемся к культуре

Еще, кстати, не только для слушателей УТВ, но и для всех горожан по субботам в малом зале «УНИКСа» проводились публичные лекции по истории Казани и мировой культуры, которые вели известный казанский краевед Лия Бушканец, философ Владимир Юринов и другие ученые КФУ.

Одним словом, если в пожилых людях не угасла жажда знаний и общения, то в УТВ с октября по апрель им была обеспечена насыщенная, развивающая жизнь. Немаловажная деталь: все эти неординарные лекции и занятия бесплатные.

Факультетов же в УТВ более чем достаточно: «Философия», «Психология и педагогика», «История культуры», «История религий», «Финансовая грамотность», «Здоровый образ жизни» и другие.

Те, кому лекции и занятия показались сложными, ненужными или неинтересными, отсеивались в течение первых месяцев. В УТВ оставались истинные любители знаний, те, кто понимают, что учиться никогда не поздно, и приводят на место выбывших своих друзей.

Кстати

Слушатели УТВ - неработающие женщины от 55 лет и мужчины от 60. Программа уникальна, это не только образовательный проект. Очень важны моральная поддержка людей, достигших пенсионного возраста, снижение риска их социальной изоляции и взаимопонимание между поколениями. Проект дает пожилым возможность проявить творческие способности, поделиться умениями и опытом. Людей старшего поколения учат ориентироваться в новых условиях. Неслучайно девиз УТВ: «Через обучение - к повышению качества жизни пожилых людей».

Комментарий председателя отделения Союза пенсионеров России по РТ Любови Мишиной: