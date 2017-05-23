Март этого года побил рекорды: была отмечена температура выше нормы на 10 и более градусов.

А вот май оказался холодным: среднесуточная температура градусов на 5 ниже нормы. Причем конец месяца, по прогнозам синоптиков, также не порадует татарстанцев теплом.

Что же творится с погодой? С чем связаны такие температурные скачки? Ждать ли нам аномалий этим летом? Обо всем этом журналистам рассказали на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».

Специалисты подчеркнули, что климат сейчас действительно меняется: каждое из последних десятилетий оказывается теплее предыдущего. С середины 70-х годов средняя годовая температура воздуха в мире стала повышаться со скоростью 0,54 градуса в 10 лет. Это означает, что каждые 100 лет будут теплее на 5,4 градуса. Глобальное потепление отражается и на нашей республике. В Татарстане 2016 год занял четвертое место по среднегодовой температуре за последние 60 - 70 лет.

Тенденция потепления отмечается и в отдельные месяцы каждого года. Так, наши летние месяцы становятся все жарче.

- В 1828 году среднегодовая температура в Казани была на 4 градуса ниже, чем сейчас. Студент, который в то время проводил наблюдение, писал: «В Казани были такие морозы, что ртуть замерзала, птицы падали замертво, а мы их обогревали».

Температура неизменно продолжает расти, - рассказал завкафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев.

Что касается лета этого года, синоптики рассказали лишь то, что в июне температура и осадки будут ближе к норме, а вот в июле - выше нормы. Однако данный прогноз носит вероятностный характер, оправдываемость долгосрочных прогнозов по всему миру не так велика, поскольку атмосфера - очень изменчивая среда. Так что однозначно теплого лета пока никто не обещает. Однако точно известно, что погодные аномалии, естественно, не пройдут бесследно. Нас ждут достаточно серьезные изменения, если никаких мер не предпринять. В климатических отклонениях большая доля вины лежит на людях: к примеру, резко повысилась концентрация углекислого газа в атмосфере.

- Изменения погодных условий приводят к изменениям в окружающей среде. Мы видим, что по-другому начали расти растения, по-другому стали распространяться болезнетворные организмы. Зимы становятся теплее, в этот период не гибнут эти опасные микроорганизмы. Нужно менять технологии возделывания сельскохозяйственных культур, может быть, в будущем от этого будут зависеть сроки посева, уборки и так далее. Все это связано с тем, что изменяется климат, - отметила директор института экологии и природопользования КФУ Светлана Селивановская.

Начальник Гидрометцентра РТ Феликс Гоголь, подытожив, подчеркнул, насколько важно учитывать погодные изменения:

- Я хотел бы обратиться к организациям, которые занимаются различными проектами, в первую очередь связанными со строительством объектов. Нельзя использовать справочную информацию по климату за период 60 - 90-х годов прошлого века. Обязательно нужно учитывать те аномалии, которые происходят в последние годы. Касается это и холодного периода года.