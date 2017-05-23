1 июня в столице РТ откроются четыре муниципальных пляжа («Локомотив», «Озеро Глубокое», «Нижнее озеро», «Озеро Комсомольское»), а также три места отдыха на берегах озер Лебяжье, Изумрудное и озера в парке Победы.



Купальный сезон в Казани продлится до 30 августа. На пляжах будет организовано дежурство четырех спасателей городского ОСВОД и одного медицинского работника. Всего за безопасностью будут следить 60 спасателей, 43 из которых - студенты казанских вузов. Об этом на «деловом понедельнике» сообщил начальник управления гражданской защиты исполкома Казани Фердинанд Тимурханов.

- Сейчас идет подготовка пляжных зон к купальному сезону. Проводятся уборка, водолазное обследование и очистка 1870 квадратных метров дна вдоль береговой линии. Специалисты возьмут пробы воды и песка на соответствие нормам. Также ведется ремонт спасательных и медицинских постов, душевых кабинок, раздевалок и скамеек, - отметил Тимурханов.

Итоговая проверка пляжных зон перед купальным сезоном пройдет 27 мая. На всех площадках должны быть установлены аншлаги о запрете купания в неустановленных местах, обновлены стенды, а также подготовлены листовки и плакаты с правилами поведения на воде. Спасатели на протяжении сезона будут проводить для отдыхающих занятия по обучению азам плавания и оказанию первой медицинской помощи.

Казанцам советуют выбирать в качестве места отдыха только муниципальные санкционированные пляжи, где организована работа спасателей. За последние пять лет на водоемах города не погибло ни одного человека. Было спасено 19 горожан, 4 из которых - дети. Также 124 людям спасатели оказали первую медицинскую помощь.

- То, что за последние пять лет не было погибших на казанских водоемах, говорит о слаженной работе спасателей и хорошей подготовке к сезону. Опасность на несанкционированных пляжах высока, на каждом отрезке поставить спасателя невозможно. Нужно объяснить жителям правила поведения на воде, особенно детям, - прокомментировал мэр Казани Ильсур Метшин.