Во вторник, 23 мая, Кремлевскую набережную Казани украсили ученицы в нарядной школьной форме времен СССР с белоснежными пышными бантами, а также сотни разноцветных воздушных шаров. В этот день последний школьный звонок прозвучал для 5313 одиннадцатиклассников столицы РТ.

Прохладная погода не испортила выпускникам настроения, повсюду звучал радостный смех.

Своими эмоциями поделилась выпускница школы №141 Камилла Сайжанова:

- Безумно рада быть в статусе выпускницы. Впереди меня ждет взрослая жизнь, в нее я войду с тем багажом знаний, который получила в стенах школы. Уже определилась с вузом, скорее всего, это будет КФУ, факультет лингвистики. Главное - хорошо сдать ЕГЭ.

Выпускников поздравил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Сегодня для вас, дорогие выпускники, волнительный день. На протяжении 11 лет вы давали повод для гордости. Казань - город, который регулярно побеждает на всероссийских школьных олимпиадах. Вы радовали нас на спортивных мероприятиях не только республиканского, но и российского уровня, завоевывали призовые места на различных фестивалях. Спасибо учителям, директорам школ, которые вкладывают любовь в своих учеников, - отметил градоначальник.

Сказать напутственные слова и пожелать удачи выпускникам пришли и ректоры казанских вузов. Так, ректор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Рашит Низамов пожелал одиннадцатиклассникам не ошибиться в выборе будущей профессии и вуза.

В рамках праздника на сцене были отмечены лучшие ученики - многочисленные победители всероссийских и международных профильных олимпиад, а также их учителя. Ильсур Метшин наградил памятными подарками и активных участников проекта «Добрая Казань».

Торжественную часть праздника разбавляли номера творческих коллективов республики. Перед зажигательными выступлениями артистов невозможно было устоять: выпускники, не сдерживая эмоций, подпевали выступающим и пританцовывали.

Кульминационным моментом праздника стал школьный вальс в исполнении 140 выпускников. Родители, глядя на своих детей, едва сдерживали слезы.

- Казалось бы, только вчера мой Андрюша переступил порог школы. А сейчас он уже выпускник, - сказала мама одного из учеников Мария Терешина. - Последний звонок - это одновременно и радостный, и грустный день, ведь впереди наших детей ждет взрослая жизнь.

Первоклассница школы №169, сидя на плечах у мэра Казани Ильсура Метшина, дала последний звонок. На набережной раздались радостные возгласы выпускников, а в небо взлетели сотни разноцветных воздушных шаров.

Праздник продолжился выступлением поп-группы «Пицца».