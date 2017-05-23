Ранее в поселке с начала действия программы по переселению из аварийного жилья новые квартиры получили сто семей.

Сегодня в поселке Актюбинский Азнакаевского района Татарстана состоялось торжественное заселение двух 18-квартирных жилых домов. В них поселились 29 семей, ранее живших в аварийных домах, и пять детей-сирот. Об этом пишет местная газета «Маяк».

Глава Азнакаевского района РТ Марсель Шайдуллин в своей поздравительной речи заметил: «Это очень радостное, долгожданное и знаменательное событие для актюбинцев. Желаю всем крепкого здоровья, счастливой жизни в новых, уютных, благоустроенных квартирах».

Глава поселка Актюбинский Роза Галеева в свою очередь поблагодарила руководство республики и района за целенаправленную работу по улучшению жилищных условий граждан и высказала добрые пожелания в адрес застройщиков, качественно сделавших свою работу.

Также в мероприятии участвовали представитель Государственного жилищного фонда при Президенте Татарстана Ильяс Ягудин и местные депутаты.

Трехэтажные дома по улице Ленина были построены по программе переселения из аварийного жилищного фонда. Инвестором-застройщиком выступил ГЖФ при Президенте РТ. Дом № 5 возведен «Азнакаевской ПМК», а дом № 11 – обществом «АльмаСтрой». В квартирах установлены пластиковые окна и современные двери, стены оклеены обоями, установлено сантехоборудование. Отопление домов производится двухконтурными котлами, что позволит хозяевам значительно сэкономить. Благоустроена придомовая территория: проложены асфальтированные дорожки, на газоны завезен чернозем, остается только высадить молодые саженцы.

Новые жильцы – и из числа бывших обитателей аварийного жилья, и из числа детей-сирот – очень рады переселению, отмечает издание.

Поселок Актюбинский участвует в программе переселения из аварийного жилищного фонда с 2013 года. За это время в поселке сданы в эксплуатацию четыре жилых дома, обладателями новых квартир стали 100 семей. Сегодня справили новоселье еще 34 семьи. В этом году по данной программе также начато строительство еще одного 33-квартирного дома.