В пятницу, 26 мая, в Зеленодольске пройдет экологическая акция по очистке городского пляжа «Коса».

С 10 часов утра аквалангисты регионального отделения Русского географического общества в РТ, члены подводного молодежного отряда вместе со студентами Зеленодольского механического колледжа, школьниками, представителями молодежных движений «Форпост», «Молодая гвардия» и «Будет чисто», членами военно-патриотического общественного движения «Юнармия» будут приводить в порядок дно реки и прибрежную территорию. По данным пресс-службы регионального отделения Русского географического общества в РТ, в акции примут участие около 200 человек.

Кстати, в прошлом году с этого городского пляжа и со дна реки во время подобной акции было собрано более 150 кг мусора.