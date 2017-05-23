Ильсур Метшин ознакомился с новостройками и посетил квартиру одной из уже переселившихся семей.

Казанцев, проживающих в аварийных домах, начали переселять в новостройки по ул. Гафури, сообщается на сайте мэрии Казани. Госжилфонд при Президенте РТ передал исполкому города 217 квартир в четырех 88-квартирных домах по улице Гафури (№ 9, корпуса 1-й и 2-й, и № 59, корпуса 1-й и 2-й) для переселенцев из аварийного муниципального жилья. В новые квартиры уже переехали 50 семей.

Ильсур Метшин поблагодарил всех, при чьей поддержке реализуется федеральная программа переселения граждан из аварийного жилья, в том числе – Президента России Владимира Путина, Президента Татарстана Рустама Минниханова и главу Госжилфонда.