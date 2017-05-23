С 26 по 29 мая в Алексеевском районе республики состоится XV фестиваль колокольного звона «Алексеевские перезвоны - 2017». Тема нынешнего, уже юбилейного фестиваля - «Эхо веков – песнь колокольная».

В празднике примут участие звонари из России, Белоруссии, Украины, авторы и исполнители духовной музыки и народной, фольклорные и танцевальные коллективы различных жанров. В рамках фестиваля прозвучат казачьи песни и канты. Также на Алексеевской земле в эти дни представят проект «Казачья слобода» с участием военно-исторических клубов. Целью проекта стала образовательно-воспитательная работа с подрастающим поколением. Это, в первую очередь, проведение православных летних и молодежных детских лагерей и сборов.

Накануне основного действа, 27 мая в Алексеевском будет работать научно-практическая конференция «Колокольные звоны: история, традиции, современность». А также пройдут генеральные репетиции участников колокольного фестиваля. В программе «Алексеевских перезвонов-2017» - колокольный звон-концерт «Фестивальный марафон», ярмарка – продажа изделий народных промыслов «Город мастеров», различные мастер–классы и детская площадка, концерт под открытым небом и в завершении праздника – салют.

Ежегодный фестиваль колокольного звона в п.г.т Алексеевское возрождает древние традиции, позволяет открыть новые страницы истории колокольного звона России, обменяться опытом. Впервые фестиваль колокольного звона прошел в Алексеевском в 2003 году благодаря энтузиазму настоятеля местного Воскресенского собора отца Павла Чурашова. Идею поддержала администрация Алексеевского района. Узнав о празднике, в Татарстан приехал один из лучших звонарей страны - Владимир Петровский из Архангельска, который стал неизменным участником и художественным руководителем ежегодного феста. С 2006 года «Алексеевские перезвоны» обрели уже всероссийскую известность, в нем стали участвовать звонари и из других регионов России.