В 2019 году мировой чемпионат Worldskills International пройдет в Казани, такое решение приняло международное жюри на генассамблее WorldSkills International в Сан-Паулу в августе 2015 года. Заявку России поддержала 31 страна из 57 стран-участниц движения WorldSkills International.

В университете Иннополис состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между министерством экономики Татарстана и Агентством развития профессиональных сообществ и рабочих кадров WorldSkills Russia. В мероприятии принял участие глава WorldSkills Russia Роберт Уразов, сообщает ИА «Татар-информ».

«Объединив усилия, мы больше сможем сделать для бизнес-сообщества», - подчеркнул министр экономики РТ Артем Здунов.

В рамках соглашения реализуется проект по продвижению предпринимательских инициатив участников системы WorldSkills, проживающих в Татарстане. Документ подразумевает двусторонние усилия и в оказании всесторонней поддержки

участникам чемпионатов мастерства, которые продвигают свои проекты в малый и средний бизнес, и в оказании содействия в привлечении молодежи в систему WorldSkills и в популяризации рабочих профессий с помощью СМИ, которые донесут до населения истории успеха молодых специалистов.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века и направленное на повышение престижа рабочих профессий. Россия присоединилась к движению в 2012 году. В 2015 году в Казани прошел третий

финал национального чемпионата WorldSkills Russia, который собрал более 62 тысяч зрителей. В этом году представители сборной Татарстана завоевали 13 золотых, 5 серебряных и 7 бронзовых медалей, что позволило сборной республики занять второе место в стране в общекомандном зачете.