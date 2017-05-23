Сегодня Министерство культуры Татарстана стало площадкой для встречи министра культуры РТ Айрата Сибагатуллина с делегацией, которая прибыла из Армении. Делегацию возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян.
Обе стороны согласились в том, что необходимо активизировать двустороннее сотрудничество и проводить совместные мероприятия. Представители Армении предложили Татарстану проведение в Ереване Сабантуя, сообщает пресс-служба Министерства культуры РТ.
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