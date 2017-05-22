В Российском культурном центре в столице Франции состоялась презентация туристического потенциала столицы Татарстана.

В Европе и во Франции, в частности, мало знают о туристических возможностях российских городов, в том числе и Казани. Она может привлечь французов своей природой, архитектурой, древней историей, национальной культурой и традициями.

Туроператорам рассказали об острове-граде Свияжск и древнем Болгаре, иконе Казанской Божьей матери, гастрономическом фестивале «Вкусная Казань» и других проектах – которые стали уже туристическими изюминками города. События в календаре Казани позволяют гостям и туристам в любое время года побывать на крупных городских мероприятиях – фестивалях и праздниках. К тому же, у столицы Татарстана есть возможности для развития школьного туризма. Дети могут не только созерцать, развлекаться, но и много познавать нового в области культуры, творчества и науки.

Убедительную точку в этой презентации должен поставить национальный праздник плуга Сабантуй, который пройдет 25 мая на Марсовом поле Парижа. На празднике зрителей ждет обширная развлекательная программа, которая стартует в 10 утра и продлится до самого вечера, сообщается на сайте мэрии Казани.