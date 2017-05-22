До конца 2017 года в Казани увеличится количество контейнеров для раздельного мусора. Об этом сообщил на совещании в мэрии Казани начальник отдела обращения с отходами министерства строительства и ЖКХ РТ Рустем Богданов.

Всего на казанских улицах в этом году разместят 60 спецконтейнеров для раздельного сбора мусора. На данный момент во дворах Казани установлено 600 контейнеров для сбора пластиковых бутылок. Горожане могут сдать макулатуру в пункты приема вторсырья, их сегодня в Казани более 30.

Почти в 80-ти средних школах установлены контейнеры для сбора стекла, бумаги и пластика.