Нефтехимиков с профессиональным праздником поздравил Алексей Песошин.
На праздничном мероприятии собрались лучшие представители этой отрасли со всей республики. Алексей Песошин подчеркнул, что именно отрасль нефтехимии является локомотивом роста экономики республики.
На празднике также присутствовали вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, глава Нижнекамского района Айдар Метшин и представители министерств и ведомств РТ.
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