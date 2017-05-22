На праздничном мероприятии собрались лучшие представители этой отрасли со всей республики. Алексей Песошин подчеркнул, что именно отрасль нефтехимии является локомотивом роста экономики республики. 

На празднике также присутствовали вице-премьер РТ – министр промышленности и торговли Альберт Каримов, председатель Федерации профсоюзов РТ Татьяна Водопьянова, глава Нижнекамского района Айдар Метшин и представители министерств и ведомств РТ.