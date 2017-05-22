Двухнедельный срок для завершения работы по утверждению схем размещения рекламных конструкций дан Татарстанским УФАС России муниципальным районам республики.

Вопросу утверждения схем размещения рекламных конструкций, вопросам и трудностям, возникающим у районов, было посвящено совещание 19 мая 2017 года. За круглым столом собрались руководители исполнительных комитетов 12 районов республики, в которых ко дню совещания не были утверждены схемы размещения рекламных конструкций: Агрызский, Аксубаевский, Алькеевский, Балтасинский, Буинский, Дрожжановский, Лаишевский, Новошешминский, Пестречинский, Сармановский, Чистопольский, Ютазинский муниципальные районы.

При этом, как выяснилось в ходе совещания, в Буинском районе необходимая работа проведена и схемы утверждены. Остальные районы в двухнедельный срок должны пройти согласование в соответствующих органах и эти схемы утвердить. «В случае неисполнения поручения будет рассматриваться вопрос о возбуждении антимонопольных дел», - подытожил заместитель руководителя Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан Рузалин Хабибуллин.