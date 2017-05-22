Уважаемые соотечественники! Сердечно поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры.

Этот праздник – дань памяти и уважения великим просветителям равноапостольным братьям Кириллу и Мефодию. Благодаря их подвижническому труду славянские народы обрели собственную азбуку – «кириллицу», получили импульс к развитию письменности и литературы, открыли путь к просвещению. С тех далеких времен самобытная отечественная культура, базирующаяся на высоких нравственных идеалах православного христианского учения, прошла в своем развитии огромный путь и превратилась в настоящую сокровищницу, вобравшую духовное и литературно-художественное наследие народов Российской Федерации.

Этнокультурное многообразие нашей Родины, скрепленное единой письменностью, – это достояние всей страны. История свидетельствует, что будущее имеет только то общество, где уделяется самое пристальное внимание грамотности и образованию, всемерно поддерживается гармоничное развитие культуры, бережно хранятся и из поколения в поколение передаются национальные традиции и духовные ценности, сформированные под влиянием нравственных основ традиционных религий.

Дорогие друзья! Для нашей многонациональной республики День славянской письменности и культуры – подлинный символ взаимного уважения и добрососедства. Убежден, что этот праздник позволит каждому еще раз приобщиться к богатейшему духовному наследию славянских народов, а конструктивное взаимодействие светского общества и представителей духовенства будет и впредь способствовать укреплению общественного единства, мира и согласия независимо от национальной принадлежности, религиозных убеждений и политических предпочтений россиян.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!