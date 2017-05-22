В минувшие выходные завершилась традиционная природоохранная акция «День посадки леса», которая стартовала 29 апреля.



В данной акции приняли участие более 40 тысяч жителей республики, посажено более 2 млн штук посадочного материала на площади 425 га. Акцию поддержали работники Аппарата Президента РТ, Кабинета министров РТ, депутаты Госсовета РТ, министерства, ведомства, судебные органы, преподаватели и студенты учебных заведений, сообщается на сайте Министерства лесного хозяйства РТ.

С каждым годом все больше добровольцев подключаются к участию в «Дне посадки леса», сажают деревья всей семьей.