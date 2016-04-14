Более 2000 человек стали участниками IX международного экономического саммита России и стран исламского мира «Россия - Исламский мир: KazanSummit-2017», который проходил в столице Татарстана с 18 по 21 мая.

Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества (ОИС) впервые прошел в Казани в 2009 году. За несколько лет он стал главной площадкой экономического взаимодействия российских регионов и исламских государств. В 2016 году в нем приняли участие более 1,5 тысячи представителей международных организаций, органов государственной власти, финансовых институтов, инвесторов и бизнесменов из 51 страны. В рамках KazanSummit-2016 было подписано 15 договоров и соглашений.

KazanSummit-2017 предоставил возможность обсудить множество важнейших вопросов, касающихся темы исламских инвестиций в контексте международных экономических отношений. Форум этого года был нацелен на укрепление торгово-экономических, научно-технических, социальных и культурных связей России и стран Организации исламского сотрудничества. KazanSummit-2017 затронул сферы социального предпринимательства, экологии, благотворительности, корпоративных стратегий, кластерной политики, туризма и исламского образования.

- KazanSummit имеет серьезное практическое значение. К нам приехали руководители крупных финансовых компаний, и все, что они здесь слышат, - это уже проработанные и согласованные ранее вопросы. К примеру, с турецкой промышленной зоной «Гебзе» и 6 иностранными банками мы подписываем соглашения. Управляющая компания «Гебзе» будет работать у нас. Банки, которые мы привлекаем для финансирования, понятны турецким инвесторам, - отметил министр экономики РТ Артем Здунов.

По итогам саммита было подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве между Республикой Татарстан, одной из ведущих промышленных зон Турции «Гебзе» и банками в целях экономического развития промышленной зоны под единым руководством ОПЗ «Гебзе» на территории Свияжского мультимодального логистического центра.

Сбербанком совместно с Центробанком, Внешэкономбанком был подписан меморандум с Исламским банком развития, в рамках которого проводятся консультации и используются экспертизы Исламского банка развития для более быстрого внедрения сервисов для клиентов.

Внешэкономбанк в области внедрения исламского банкинга взял более высокую планку - председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков анонсировал появление представительств банка в Абу-Даби, Иране и Бахрейне.

По словам Президента РТ Рустама Минниханова, ведется работа по созданию «партнерских окон» в российских банках как приоритетной формы на нынешнем этапе. Формируются механизмы регулирования и страхования рисков. В Казани планируется создание Международного центра партнерской экономики. Совместные инвестиционные проекты с партнерами из мусульманских стран еще не стали массовыми, хотя возможности в этой сфере огромные, считает Президент Татарстана.

- У компаний из мусульманских государств остаются вопросы по инвестиционному климату, гарантиям, административным, страховым и банковским процедурам в нашей стране. Важно продолжать последовательную работу по формированию необходимых условий, направленных на расширение сотрудничества, - подчеркнул Рустам Минниханов.

В рамках саммита работали выставочные экспозиции - Russia Halal Expo и Invest Expo. Гости мероприятия не только принимали участие в конференциях и деловых встречах, они также посетили традиционный съезд мусульман «Изге Болгар жыены», фестиваль кухонь «Россия - Исламский мир» и «Казанский марафон - 2017».