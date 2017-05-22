Проект благоустройства казанских центральных улиц, а также площади Свободы, разработанный участниками второго архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ», представили в минувший понедельник мэру Казани Ильсуру Метшину. Выездное совещание началось под стенами Казанского Богородицкого монастыря.



«Весенний МАРШ» проходил в Казани с 16 по 22 мая. В нем приняли участие 75 татарстанских архитекторов и градостроителей, которые разрабатывали концепции развития общественных пространств значимых казанских территорий.

Как отметили наставники данного проекта - вице-президент Союза архитекторов Москвы Николай Лызлов и ландшафтный архитектор из Нидерландов Ева Радионова, над концепцией благоустройства работали две группы архитекторов по 8 человек из различных городов и стран, в том числе и из Казани.

Территорию перед Казанским Богородицким монастырем предлагается замостить брусчаткой. По мнению архитекторов, преимуществом движения здесь должны обладать пешеходы. Для этого следует расширить пешеходную зону и увеличить число зеленых насаждений.

Увеличить пешеходную зону предлагается и на площади Свободы. По мнению авторов проекта, необходимо сделать так, чтобы все здания, сконцентрированные вокруг площади (оперный театр, Казанская Ратуша, Кабмин РТ, ГБКЗ им. Сайдашева и др.), свободно просматривались с любой точки сквера. Разработчики проекта предложили также построить на площади Свободы фонтан и увеличить зеленую зону.

Ильсур Метшин с интересом отнесся к новым идеям и поручил детально проработать проект.

В мероприятии также приняли участие помощник Президента РТ Наталия Фишман, главный архитектор Казани Татьяна Прокофьева, глава администрации Вахитовского и Приволжского районов Андрей Лобов, архитектор Дарья Толовенкова и другие, сообщает kzn.ru.

В тот же день в казанском IT-парке подвели итоги работы второго архитектурного воркшопа «Весенний МАРШ». В ходе презентации студенты представили проекты обновления центральных улиц столицы Татарстана. Одним из гостей мероприятия стал мэр Казани Ильсур Метшин, который оценил предложенные идеи.

В частности, участники воркшопа выдвинули идею о возможном перераспределении транспортных потоков с целью освободить площадь Свободы и другие площади города от автомобилей и сделать их комфортными для пешеходов. Молодые архитекторы предложили изменить маршруты планируемых к созданию малого и большого велосипедных колец таким образом, чтобы связать Казанский кремль с парком им. Горького и площадью Свободы. Также они предлагают высадить деревья на ул. Баумана возле кремля, где летом невозможно укрыться в тени, а зимой этот участок улицы продувается холодными ветрами.

Глава столицы РТ отметил, что иногда полет мысли начинающих архитекторов вызывает много споров, но не в этом случае. «Я искренне впечатлен. Редко когда такая небольшая по времени работа бывает цельной, но вы глубоко успели погрузиться в тему и сделали очень полезное для нас дело. Хочу, чтобы мы уже встретились на площадках реализации эскизных проектов. Понятно, что еще многое нужно обсуждать, дорабатывать, но сами идеи очень правильные», - подытожил Ильсур Метшин.