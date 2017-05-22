40 мечетей и три православные церкви первые в списке на получение своих денег. Первыми выплаты получат данные религиозные организации, рассказал ИА «Татар-информ» один из основателей Фонда помощи пострадавшим от банковского кризиса в Татарстане Булат Бакеев.

Спонсоров, пожелавших оказать помощь Фонду, немного, но средства уже начали поступать.

«Если кого-то мы не нашли (пострадавших клиентов – прим. автора), то пусть обращаются к нам», - отметил Булат Бакеев.

Кроме того, у организации скоро появится офис, куда и приглашают всех экс-клиентов рухнувших банков. Расположится штаб Фонда в центре Казани.

«И сейчас вот мы открываем офис, запускаем сайт на этой неделе, приступаем к оформлению, готовимся к выплатам в пользу религиозных организаций, которые пострадали», - сообщил Бакеев. - А куда обращаться, станет понятно, когда мы офис откроем».