Фонд поддержки пострадавших клиентов ТФБ и Интехбанка открывает офис в центре Казани. Первыми выплаты получат религиозные организации: 40 мечетей и 3 православные церкви. Об этом корреспонденту ИА «Татар-информ» сообщил один из основателей фонда Булат Бакеев.

«Если предварительно, то деньги начали поступать, появились спонсоры первые, и сейчас вот мы открываем офис, запускаем сайт на этой неделе, приступаем к оформлению», - рассказал Булат Бакеев.

Основатель фонда также сообщил: «По той информации, которая у нас есть, мы сможем оказать помощь религиозным организациям. Всем, кого мы нашли. Если какие-то еще будут находиться, будем дальше смотреть. Если кого-то мы не нашли, то пусть обращаются к нам».

Спонсоров, по словам представителя фонда, «единицы», но «деньги уже начали поступать».

Напомним, Рустам Минниханов на встрече с Владимиром Путиным сообщил о том, что в Татарстане будет создан специальный фонд, который за счет коммерческого использования переданной ему земли будет зарабатывать деньги для «погорельцев» банков и обманутых дольщиков.