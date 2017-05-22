Металлорамки, онлайн-трансляции из кабинетов, системы подавления сигналов подвижной связи, присутствие более 150 сотрудников УМВД по РТ и более 700 общественных наблюдателей.
Все это ждет выпускников на ЕГЭ. В пунктах его проведения будут дежурить сотрудники охраны правопорядка, а во время написания самого экзамена за выпускниками в режиме реального времени будут следить онлайн-наблюдатели. Если они хоть где-то заметят нарушение, то сразу же отправят соответствующее смс-сообщение. Обязательным условием станет и присутствие федеральных инспекторов на всех пунктах проведения экзаменов, сообщили на пресс-конференции в ИА «Татар-информ».
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