Завтра, 24 мая, Казань примет участие во всероссийской масштабной акции, посвященной Дню славянской письменности и культуры. Концерт, посвященный этому празднику, начнется в 13 часов в Государственном Большом концертном зале им. С.Сайдашева. Вход свободный.
В концерте примут участие Государственный камерный хор РТ под управлением Миляуши Таминдаровой, хор Государственного ансамбля песни и танца РТ, камерный оркестр «Новая музыка» под управлением Анны Гулишамбаровой, сводный хор Детских музыкальных школ Казани, хор Казанского государственного института культуры, хор Казанского музыкального училища им. И.Аухадеева. Всего на сцене выступят около 500 артистов!
В это же время такие же праздничные концерты состоятся в Москве на Красной площади, в других городах России. Программа концерта единая для всех городов, принимающих участие в акции. Украшением праздничной программы станет Гимн в честь святых Кирилла и Мефодия, написанный Петром Чайковским.
Loading...